Nueva polémica entre Carmen Borrego y Edmundo Arrocet. El que fuera pareja de María Teresa Campos durante seis años acusó a las hijas el pasado viernes de deberles 70.000 euros. Una supuesta deuda que ha cabreado a las tertulianas.

"Del dinero solo hablaré en un juzgado, que cuando crea nos demande y nos reclame el dinero que crea conveniente”, ha amenazado Carmen Borrego. En su opinión, su madre le dio amor y le dio “todo”, sin consentir que nadie hablara mal de él.

“Mira para lo que has quedado”

Sin embargo, tras la triste muerte de la veterana comunicadora. Edmundo Arrocet ha sacado los trapos sucios de la relación indignando a sus hijas. "No vamos a hacer lo que estás haciendo tú porque mi madre es una gran profesional y su legado no te lo vas a cargar. Puedes cargarte el tuyo, que has sido un grandísimo humorista y mira para lo que has quedado"

“Mira, 'Talento' -como llama a Edmundo- lo que dices de nosotras dice más de ti que de nosotros, mi madre solo te dio amor, te dio todo, no consentía que nadie hablara mal de ti. Nosotras estamos calladas, no hablamos de ti. Mi madre siempre estuvo orgullosa de sus hijas y hoy lo estaría más”.

“Di ya lo q tengas q decir, vete a un juzgado a reclamarnos el dinero, haz lo que quieras pero déjala en paz, está muerta. Respeta su memoria. Te lo pido por favor, deja a mi madre en paz" ha pedido tranquila, evitando entrar en el 'juego' del humorista chileno.

"Tenemos que entender de una vez por todas que a este señor no le corresponde opinar de nada de esta familia porque no está dentro de esta familia. A Alejandra, a mí, a mi hermana nos da exactamente igual lo que diga este señor”, ha concluido.