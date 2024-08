El 2024 está siendo uno de los años más movidos en la carrera de Isabel Pantoja. La artista está inmersa en la gira de su 50 aniversario que está llevando con altibajos. Por un lado, ha tenido grandes éxitos como el concierto en el Wizink Center de Madrid. Por el otro, también ha suspendido algunos conciertos por problemas de salud y otros por inconvenientes con la organización.

Su vida privada no ha ayudado a tranquilizarse de estos vaivenes, ya que está atravesando por un momento económico complicado. Desde hace años, con la ayuda de un fondo de inversión, ha ido intentando solventar estas cuestiones, que le llevan a organizar esta gira por España o a plantearse vender Cantora, su joya de la corona. Mientras decide la venta con su hijo Kiko Rivera, La Tonadillera ha hecho un nuevo movimiento.

Para ir consiguiendo dinero, ha decidido poner en venta el piso en el que vivía su hermano y en el que actualmente es la casa de su viuda. Una decisión que ha tomado de forma unilateral y que le va a llevar a los juzgados. "Isabel está a punto de cerrar el acuerdo con los compradores y va a presentar una demanda por desahucio", anunciaba Antonio Rossi en 'Vamos a ver'. "El momento que consigan sacarla, se venderá. El piso, igual que todos los demás, hay diversas ofertas en global, incluso para hacer varias compras en conjunto y se liquidará porque lo necesita para las deudas".

La negociación con Kiko

La familia Pantoja sigue dividida en dos con La Tonadillera, por un lado, y sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, por el otro. La tensión familiar, con el paso de los meses no hecho más que crecer y las últimas declaraciones de la pequeña Pantoja no han hecho más que abrir una herida que no tiene visos de que se vaya a cerrar pronto. Otra de las cuestiones que está en disputa es la propiedad de Cantora.

Con Kiko Rivera dueño del 40% por herencia, Isabel Pantoja quiere despejar estas cuestiones cuanto antes. Y es que ambos, como si de dos socios comerciales se tratasen más que de madre e hijo, están en negociaciones para conocer el porcentaje de pertenencia de cada uno y el que se llevarían en caso de venta. "A ver qué hacen, quién se la queda, cómo se la queda, si hacen un hotel, si no lo hacen, si la alquilan...", expresó Antonio Rossi.

Y es que ambos van a encontrarse en la misma ciudad debido a compromisos laborables. "El mismo día que Isabel Pantoja reaparecerá en un concierto en Castellón, Kiko también actúa allí, aunque no a la misma hora porque lo hace un poco más tarde", señaló el colaborador, expresando que puede ser un buen momento para reunirse y hablar de esas cuestiones. En el caso de Kiko, su compromiso va en relación con la cantidad de dinero que pueda adquirir. "Él las deudas, como no las ha acarreado, él quiere su porcentaje y que otros asuman lo que él no ha asumido".