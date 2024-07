Si hay algo que le duele a un artista es que se ponga su trabajo y su talento en duda. Y las últimas palabras de Belén Rodríguez han levantado mucha polémica. Por un lado, por su opinión en contra de una persona cuestionada en varias ocasiones. Por el otro, por la respuesta que ha recibido, contundente, directa y criticada por el contenido soez y lleno de palabras malsonantes.

En el programa Fiesta han querido mostrar tal cual las declaraciones de Sylvia Pantoja, pero ante las contundentes palabras han decidido censurar parte de los comentarios. "Solo te voy a decir una cosa. De la gente gilipol*** solo salen gilipol***. Más to*** y más mala y no naces", ha sido la respuesta de Pantoja a Belén Rodríguez, con la que no se ha andado con tonterías.

"Todo tu discurso se basa en una mentira, no conoces la ética ni ningún tipo de rigor periodístico. Si tú a mí no me vas a respetar, yo a ti tampoco. Yo vivo de cantar, tú sí que despellejas a los famosos que no te caen bien", ha sentenciado Pantoja. En el programa Fiesta no han visto adecuadas estas declaraciones ni la reacción. "Una persona que quiere que la consideren por su profesión no entra al trapo de lo que dice una colaboradora. ¿Tú te imaginas a Karol G contestando a una colaboradora a través de Instagram?".

La infidelidad

Desde que Anabel Pantoja anunció su embarazo junto a David Rodríguez, los rumores de infidelidad por parte de este no han cesado. A pesar de ellos, la pareja se ha querido mantener al margen en todo momento, la influencer sin querer contestar a nada relacionado con el tema y el fisioterapeuta intentando pasar lo máximo desapercibido posible.

Es por ello que han optado poner tierra de por medio y relajarse unos días en la República Dominicana. Pero como todo lo bueno acaba, ambos han llegado este lunes 29 de julio al aeropuerto de Madrid tras finalizar sus vacaciones.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con la sobrina de Isabel Pantoja, quien ha mostrado su mejor cara a la prensa respondiendo de lo más amable a las preguntas sobre su embarazo, confesando que se encontraba mal del estómago: "Lo que pasa que paso malas noches, hoy estoy revuelta". También ha asegurado que su chico la está cuidando muy bien estos meses: "Sí, sí, claro".

Junto a David, ambos caminaban hacía el ascensor cuando los reporteros han querido saber por las supuestas infidelidades, algo que Anabel ha contestado contundentemente: "Mi amor si no te importa, que es que estoy en un estado un poco… ¿sabes?". Una respuesta que demuestra el poco interés que tiene de hablar sobre lo sucedido.

Además, para despedirse se ha levantado la camiseta para que quedara al descubierto su incipiente barriga y presumir de ella muy orgullosa: "Ciao,mi amor, mira que barriguita más bonita tengo"