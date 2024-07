Marta Riesco está atravesando por uno de los momentos más dulces de su carrera después de fichar por el programa revelación del año: 'Ni que fuéramos Shhh'. Fabricante Studios ha conseguido juntar de nuevo a los colaboradores clásicos de Sálvame y añadir nuevas piezas como el caso de Riesco que le dan un tono diferente y fresco al programa. Con la temporada cerrada y el éxito confirmado, la reportera ha querido hacer un repaso de los últimos meses y poner la mirada en el futuro.

En una entrevista para Bluper ha declarado estar muy contenta y tranquila, atravesando su mejor momento. "Es una locura, pero una locura maravillosa que me ha hecho creer en la televisión. Y lo más importante, en mí misma y en mi trabajo", ha señalado llena de alegría.

Y es que su fichaje por el nuevo proyecto, ya asentado en la cadena TEN, se veía un tanto imposible, pero la reportera desveló que le movió para firmar el acuerdo. "Fui a Fabricantes pensando que ellos eran mis enemigos y me di cuenta de que mi mayor enemigo era mi anterior productora". Pocos días antes, Riesco había entrado en el programa para contar su experiencia en Mediaset y desahogarse. A las pocas semanas ya se encontraba como reportera.

Y lo que es más importante, trabajando junto a Belén Esteban, una de las grandes enemigas de Riesco. "Tengo un amor platónico por ella. Me dolía que me odiara porque, al final, no somos personas tan diferentes. Las dos hablamos sin filtros y nos cabreamos. Me dolía que tuviese una mala imagen de mí porque creo que es una tía honesta y sincera en todo lo que dice".

Riesco, en este momento tan bueno, también confiesa que está teniendo diversas ofertas de otros sitios, pero ella lo tiene claro. "Me han llegado cosas para redes. Cuando alguien está tan jodida, es muy difícil que apuesten por ella. Eso no lo voy a olvidar nunca. Jamás abandonaría el barco que me ha hecho volver a trabajar". Además, también va a afrontar junto a Víctor Sandoval el proyecto de participar en el Benidorm Fest. "Ni ellos ni yo pensábamos que esta dupla fuera a salir tan bien, pensábamos que íbamos a ser muy criticados".

También quiso tener unas palabras sobre Mediaset y hablar acerca de un futuro regreso que, a día de hoy, se antoja como imposible. "Lo siento por los compañeros que están ahí. No sé, intentan hacer una televisión blanca, pero luego es muy agresiva. Es una incongruencia", señaló, dejando claro que su futuro no está ligado a esa cadena.