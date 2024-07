Este viernes vivimos un momento de lo más emotivo con la despedida del programa 'Así es la vida'. César Muñoz y Sandra Barneda se despedían para siempre de la audiencia y se reunía todo el equipo en directo a modo de agradecimiento a todo ese público que les ha estado siguiendo durante este año.

Tras el programa, José María Almoguera (hijo de Carmen Borrego) se dejaba ver ante las cámaras visiblemente serio y sin querer hacer comentarios sobre si ahora que no coincidirá con su madre en el mismo espacio, habrá un acercamiento entre ellos.

Tampoco nos quiso confesar si va coger vacaciones o si ya tiene previsto empezar a trabajar en un proyecto nuevo tras la finalización de 'Así es la vida'.

Con una silla de coche de bebé en la mano, el joven caminaba hasta la terraza de un bar donde se reunía con unos compañeros para tomar el aperitivo a modo de despedida. Por su parte, Carmen Borrego vivía un día agridulce. Por la tarde se despidió para siempre de 'Así es la vida' entre lágrimas y con todos sus compañeros tras un año de emisión y por la noche se sentó con su marido en '¡De viernes!' para celebrar su décimo aniversario de bodas.

En menos de dos años, la pequeña de las Campos ha tenido que despedir dos programas que han marcado su vida. Primero fue 'Sálvame Diario' y ahora 'Así es la vida', espacio con el que se rellenó las tardes de Telecinco.

Muy afectada y acompañada por una mujer, Borrego abandonaba este viernes las instalaciones de Mediaset España por la tarde muy afectada. Ya en plató, durante los últimos minutos, la vimos muy emocionada sin poder contener las lágrimas...

Un disgusto que parece que duró más tiempo de lo que pensábamos, ya que después de despedirse de todos sus compañeros, la colaboradora se subía en el coche que le esperaba en las inmediaciones completamente devastada.

El amargo adiós de Sandra Barneda

Cuando ha pasado más de un año desde su inicio, 'Así es la vida' dice adiós. Sandra Barneda y César Muñoz despedían al programa muy emocionados, dando las gracias y dedicándose unas palabras muy emocionantes que han terminado con un gran abrazo.

"Ha sido fantástico compartir esta experiencia con vosotros", decía César, que echaba la vista atrás para decir algo a quienes le propusieron presentar el espacio: "Quiero dar las gracias por confiar en una persona desconocida. Es mi primer proyecto a nivel nacional y estoy súper contento y feliz de haberlo compartido con vosotros". El presentador recordaba esa llamada que le cambió la vida y le dedicaba unas palabras muy especiales a Sandra Barneda: "Mi compañera de lucha, has sido lo mejor que me he llevado de este año, muchas veces he tenido síndrome del impostor, de por qué estás aquí y ella siempre me ha dado la manita y me ha dicho 'tira, puedes, que a veces los sueños se cumplen". Muy emocionada, Sandra respondía con un "¡Ay, ay!" y abrazaba a su compañero: "¡Qué difícil! ¿Eh? Nos da mucha pena pero la vida gira, cuando se cierra una puerta, se abre otra y que nos lo hemos pasado muy bien". "Es un programa que a mí me pilló en shock", confesaba la presentadora, que daba las gracias a quienes han confiado en ellos y decía: "Llegamos después de un programa muy grande que se tiró 14 años con muchas muchas críticas injustas, nosotros siempre hemos puesto una sonrisa".

"Hemos tratado de estar aquí con un corazón muy grande avalado por estos colaboradas, que para mí habéis sido lo más", decía Sandra a su equipo y terminaba con su compañero de mesa: "No quiero olvidarme de ti. Creo que has sido sinceramente lo mejor que me llevo de 'Así es la vida', gracias".