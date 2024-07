Álvaro Muñoz Escassi, el cual había declarado que se encontraba soltero y que iba a vivir el verano de manera tranquila, fue sorprendido en Túnez, donde le cazaron con Hiba Abouk. Fue 'TardeAR' quién sacó a la luz una serie de imágenes en las que se les veía abrazados, además de caminando cogidos de la mano.

Al parecer, ambos estaban pasando unos días en en un hotel con mucha privacidad en Hammamet.

La tajante decisión de Álvaro Muñoz Escassi

Varios días después de que esas fotografías saliesen a la luz y alimentasen el debate público sobre su relación, el jinete ha decidido continuar con su vida con una estricta privacidad.

Por ello, Muñoz ha tomado una drástica decisión con respecto a esto. Según la revista 'Lecturas', el sevillano habría hablado con la periodista Beatriz Archidona para explicar que va a "emprender acciones legales contra todos aquellos que atenten contra su intimidad".

La relación entre Álvaro Muñoz Escassi y Hiba Abouk

Por otra parte, la actriz Hiba Abouk no ha tenido reparos en aclarar qué tipo de relación les une a ambos. "Es evidente que entre Álvaro y yo hay una relación de amistad. Y no es más que eso, me llevo súper bien con él", afrima. "Él lo ha dicho, yo lo he dicho mil millones de veces, y si queréis, lo vuelvo a decir", añade la actriz.

Y es que, a pesar de la polémica que ha envuelto a ambos, Abouk ha hablado sin tapujos sobre lo que tienen y lo que no: "Me quito las gafas, os miro a los ojos y os digo que Álvaro y yo somos amigos". Además, añade que "igual que tengo muchos amigos, soy una chica joven, trabajadora, guapa, disfruto de la vida y como Álvaro tengo muchos amigos y amigas".

En definitiva, Álvaro Muñoz Escassi y Hiba Abouk han sido objeto de atención mediática debido a su relación sentimental. Escassi, conocido por su carrera como jinete y figura pública, y Abouk, actriz de origen tunecino y española, han compartido momentos destacados en redes sociales.

Su romance ha despertado el interés de los seguidores, quienes han especulado con su relación. Aunque han enfrentado rumores y especulaciones, ambos han mantenido una postura reservada sobre su vida privada, lo que ha añadido un aire de misterio a su relación.