María José Suárez ha tenido suerte. Después de sentarse en '¡De viernes!' para desvelar los motivos de su ruptura sentimental con Álvaro Muñoz Escassi y explicar cómo se entera de la infidelidad de este con Valeri, unas imágenes del jinete e Hiba Abouk han acaparado todo el foco mediático.

De esta manera, la modelo desaparecía de la ecuación y su ruptura ha pasado a un segundo plano porque ahora solo se habla de la relación que podrían mantener la actriz y Escassi.

Mientras tanto, María José se ha dejado ver de lo más relajada, intentando buscar la calma en la terraza de un bar cercano a su domicilio en el que la pudimos ver en solitario y con el rostro muy serio.

Aparentemente relajada a pesar de las muchas polémicas que le rodean, la diseñadora y modelo aprovechó unos minutos para sentarse en la terraza y fumar mientras revisaba su teléfono móvil.

Esbozando una pequeña sonrisa tan solo al hablar con los camareros, María José se mantuvo muy seria en todo momento hasta que pasados unos minutos se levantó de la silla y se marchó.

Exclusiva en Fiesta

Sandra Madoc es cantante, actriz y modelo, pero ahora parece que también es la nueva obsesión de Álvaro Muñoz Escassi y se ha convertido en una de las mujeres más buscadas. Ahora, Sandra da un paso al frente y aparece por primera vez en un plató de televisión.

Madoc ha concedido una entrevista, en exclusiva, a 'Fiesta' en la que lo cuenta todo sobre la relación que le une con el jinete. La cantante asegura que Escassi le ha escrito mensajes ''subidos de tono'' mientras estaba quedando con Hiba Abouk y afirma que llamaba frecuentemente para mantener relaciones.

''Cuando Escassi ha querido acercarse a mi, la negativa ha sido mía. Él me añadió a través de una red social, luego al final decidió conectar esa conexión. Los mensajes son bastante claros por su parte'', revela Sandra Madoc he indica que los mensajes comenzaron a llegar en junio, momento en el que se separaba de María José Suárez y comenzaba con Hiba Abouk.

Madoc revela que no le sorprendió la polémica que surgió con María José Suárez: ''Se da a entender que a lo mejor tenga algún tipo de relación abierta, yo no lo sé porque tampoco he tenido el interés de preguntarle porque es una persona que no me suscita ningún tipo de interés''.

Además, tiene claro por qué Escassi la ha bloqueado de todos lados: ''Al igual que él no me beneficia a mí, yo tampoco le beneficio a él. Cada uno va a ir por su lado, tú puedes insistir hasta que te llaman la atención en público. La cabra tira al monte, cada uno es como es y hay cosas que no se pueden cambiar''.

Por otro lado, Madoc afirma que todo el revuelo le está perjudicando: ''Toso esto han sido conjeturas de personas que quizás quieran enredar todo esto. Yo soy la única persona que no lo he querido contar, a mi no me beneficia. Hay gente que ha estado preguntando dónde me muevo, dónde vivo y he tenido que abandonar mi casa estos días''.

Además, Sandra Madoc ha proporcionado a 'Fiesta' las pruebas del tonteo de Escassi hacia ella y el programa ha enseñado los mensajes ''subidos de tono'' que Escassi le mandó en varias ocasiones, mensajes que demuestran que el jinete buscaba sexo, mientras que ella se negaba.