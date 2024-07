Roro Bueno es una creadora de contenido en la plataforma TikTok conocida por su estilo único y su carisma en los laboriosos vídeos de cocina que publica. Se ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a sus publicaciones, que a menudo incluyen recetas dedicadas a su novio Pablo y que en en general comienzan con la misma premisa: "Hoy a Pablo le apetecía...". Sin embargo, como muchas figuras públicas en redes sociales, también ha estado involucrada en diversas polémicas que han captado la atención de la audiencia y de los medios esta última semana.

Muchos la consideran la Trad Wife española (dícese de una mujer ama de casa que prefiere dedicarse al cuidado de su marido y el crecimiento de la familia en lugar de trabajar fuera del ámbito doméstico) y tras su bum en redes sociales sus vídeos se ha llenado de comentarios de admiradores y detractores: "la gente odia sin saber y sin conocerme de nada, puedes tomartelo bien o puedes dejar que te afecte y yo en este caso no estoy dejando que me afecte" afirma la ticktocker en una entrevista en Espejo Público.

También ha respondido a la pregunta sobre si se considera feminista sosteniendo que "yo soy feminista, pero yo no soy del feminismo de las mujeres que me estan gritando ahora por la calle y que me dicen que estoy dañando al colectivo, yo apoyo a la libertdad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran pero ellas no me estan respetando a mi por cocinar que es mi pasión".

A pesar de las controversias, Roro Bueno sigue siendo una figura popular en TikTok y continúa creciendo su base de seguidores. Su habilidad para generar contenido atractivo y su personalidad vibrante son claves para su éxito en la plataforma. Como cualquier influencer, es probable que siga enfrentando y manejando polémicas a medida que su carrera avanza.