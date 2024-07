Supervivientes all stars encara la recta final de la versión más extrema del concurso. Tras semanas en Honduras enfrentándose a las inclemencias meteorológicas, el hambre y las consecuencias de la convivencia, Sofía Suescun, Marta Peñate, Logan Sampedro y Alejandro Nieto se preparan para vivir la esperada final. Sin embargo, aún queda un paso previo: la semifinal en la que se hará la primera preselección de concursante que disputarán la final.

Hasta que llegue el ansiado día, ayer tuvo lugar una gala que dejó perlas de todo tipo. La relación entre Sofía Suescun y Marta Peñate continúa irreconducible, a punto estuvo de saltar por los aires la alianza entre Alejandro Nieto y la canaria y además, Lola Mencía, gran apoyo de la novia de Tony Spina acaba siendo la expulsada de la semana.

Además de para expulsiones, en la gala de anoche también hubo tiempo para los mensajes de ánimo por parte de los familiares de los concursantes. Tras semanas de reality, los famosos necesitan más que nunca el apoyo de los suyos.

Sofía Suescun era una de las que recibía un efusivo mensaje de parte de su madre, Maite Galdeano, quien aprovechaba su intervención para lanzar unas palabras que llenaron de ánimo a la influencer y que sin embargo, han llamado la atención de los espectadores.

Polémicas palabras

Después de hacer las pruebas de la noche, las leyendas han regresado a la palapa con Laura Madrueño para escuchar la gran noticia en boca del presentador. Sorprendidas con la decisión, las que el programa considera tres reinas de los realities han asumido la decisión de la organización para enfrentarse a una noche decisiva. Pero antes de escuchar la decisión de la audiencia, les tenían una sorpresa preparada: un mensaje de sus familiares para darles apoyo a estas alturas de concurso.

Maite Galdeano ha sido la encargada de dar ánimos a Sofía Suescun en la grabación con un mensaje de lo más enigmático. "Sofía, mi amor. Atenta que son 30 segundos. Debes de quedarte en ‘Supervivientes’ porque no solo has demostrado ser la mejor superviviente que ha pasado por todas las ediciones de Telecinco, si no que has llegado a traspasar la pantalla con tus valores humanos y has hecho que el ciego vea y que el sordo escuché", ha comenzado diciendo la televisiva a su hija, con la que comenzó su andadura en la pequeña pantalla en ‘Gran Hermano’.

"Sabemos que la verdad es que un camino lleno de dificultades, pero que al final te dan la razón. Sofía, del griego, sabiduría. Sofía, no cambies nada. Sigue así que estás en versión mejorada", ha añadido. Tras estas palabras de aliento, Maite Galdeano ha destacado lo mejor que tiene su hija: "Sabemos que tu mayor defecto es partirte el alma por los que crees que son tus amigos, pero eso te da tu honor".

Jorge Javier Vázquez no ha dudado en bromear sobre la televisiva, a la que adora desde que la conoció hace ya algunos años. "Con esta madre bastante bien estás, cariño", le ha confesado a Sofía Suescun, haciéndole una broma. “Gracias, pero volvería a escoger a mi madre en otra vida”, le contestaba ella muy orgullosa sobre su progenitora.