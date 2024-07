Ana Rosa Quintana siempre es noticia cuando se habla de su posible retirada. La conocida presentadora lleva unida a la pequeña pantalla desde hace décadas pero mucho se habla sobre un posible paso a un lado para avanzar en otros aspectos profesionales o simplemente retirarse.

Ahora, parece que su sobrino, Kike Qunintana se encuentra en la rampa de salida. Tras dar el salto del detrás de cámaras a ponerse frente a ella como protagonista de la famosa fila zero de TardeAR, el sobrino de la periodista ha confesado que le atrae la idea de pasar a presentar su propio programa. ¿Acabará siendo el sucesor de la reina de las mañanas?

Su propio programa

Empezó en producción, ahora es guionista y tiene una sección en TardeAR. Kike Quintana ha sido uno de los rostros revelación de la temporada del programa de Ana Rosa con 'Fila Zero', un espacio en el que prima la espontaneidad y donde tía y sobrino se hablan 'de tú a tú'. Para él, la presentadora es una referente y una "segunda madre", alguien a quien a veces escucha incluso más que a sus padres. La carrera profesional de Kike ha dado un giro de 180 grados en los últimos años, y su espacio en la televisión ha ido ganando cada vez más peso, pero no es suficiente para él, quiere más.

La figura de Ana Rosa en su familia ha sido muy importante. La periodista lleva décadas siendo una de las caras más conocidas de la televisión, aunque para Kike es algo normal: "Para mí es mi tía, lo veo sin más. Es la mejor comunicadora. Es verdad que nunca voy a ser objetivo. Ella me ha tenido en sus manos cuando he nacido. Su opinión tiene mucho calado para mí", confiesa en la entrevista con este medio.

Después de pasar por diferentes productoras y empezar su andadura como guionista en 'La vida sin filtros' le salió la oportunidad de sumarse a 'TardeAR', también como guionista, y poco a poco se ha ido ganando su lugar. El nacimiento de 'Fila Zero' le permitió salir de la redacción y hacer sus primeras apariciones en pantalla. "Es algo que ya existía en Estados Unidos. Dos personas cercanas al presentador en un momento del programa se conectan para preguntarles como lo están viendo, precisamente por la confianza que tienen ellos", explica.

Durante su etapa universitaria, mientras cursaba la carrera de Educación Física, le surgió la oportunidad de trabajar como auxiliar de producción. Un camino que continuó y por el que dejó el deporte a un lado. "Yo estaba estudiando, y me dijeron que no perdiese el tiempo e hiciese algo de provecho mientras tanto. Empecé como un auxiliar poniendo botellas de agua al público y vi que había un camino que se podía recorrer", confiesa.

Sin embargo, Kike ha explicado su deseo de seguir creciendo en la televisión, y no pierde de vista la posibilidad de ejercer como presentador en algún momento: "por qué no, no me pongo límites", explica.