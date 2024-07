Belén Esteban inaugura su particular verano con un posado en la revista Semana. La colaboradora de Ni que fuéramos... protagoniza la portada de la jornada y concede una suculenta exclusiva en la que no elude ningún tema. Desde la relación que mantiene en la actualidad con las Campos a cómo se habría tomado realmente Terelu el embarazo de su hija Alejandra.

"Las he bloqueado", es uno de los aperitivos de las declaraciones que promete la exclusiva. Al parecer, la que en su día fuera amiga de las hijas de María Teresa Campos, ha abordado cómo es en la actualidad la relación que mantiene con las televisivas, algo que nada tiene que ver con el trato cercano que tuvieron en su día.

Verdadera relación

La de Paracuellos del Jarama quiso ponerse en contacto con ella cuando se enteró de la noticia, pero no tuvo manera de hablar con ella: "A los pocos días sale el embarazo de Alejandra y escribo a Terelu, y le doy la enhorabuena. Le digo que un bebé siempre es una alegría, pero que entiendo cómo está, que la conozco". Finalmente, no tuvo oportunidad de hablar con ella, pero es la propia Belén Esteban la que explica en Semana cómo cree que Terelu se ha tomado el embarazo de su hija con Carlo Costanzia.

"Esas cosas pasan, pero conociendo a Terelu... Ella dice que su hija vive sola y hace lo que le da la gana, pues vale, pero yo sé que Terelu no querría eso para Alejandra. Y no tengo nada que decir ni de Carlo ni nada, que me cae bien", empieza diciendo sobre cómo se ha podido tomar Terelu Campos la noticia del embarazo de su hija.