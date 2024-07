El pasado sábado 20 de julio Cristina Tárrega recibió en su plató a Ailén, una joven que afirmaba que “mi novio es un infiel en serie”. La joven comenzó explicando que ella conoció a un chico en la feria de Málaga y que, tras pensar que era un guiri y liarse con él, descubrió que era de Madrid. Entonces, se vinieron juntos a la capital y la relación comenzó muy bien: “Tú piensas ‘este será diferente’”.

La joven ha hablado con parte del elenco de colaboradores, a los que explicaba que, a pesar de llevar casi un año juntos, todavía no conocía a sus suegros, y que se ha enterado ya de algunas infidelidades, pero que le sigue perdonando: “Yo creo que tengo una especie de dependencia emocional. No entiendo por qué lo perdono. Supongo que será que le cojo mucho afecto a la gente. Pero vamos, que vengo aquí a dejarle”.

Ailén comentaba que su novio le pidió perdón después de la primera infidelidad, y que llegó a tatuarse el nombre de la chica en sus partes más íntimas para que le perdonara, pero que tras esto, siguió engañándola con otras chicas. Eso sí, ella también dejó claro que “yo soy insoportable, tela. Para aguantarme a mí, hay que tenerlos…”, aunque “me he comido mi orgullo y me he arrastrado por él”.

El programa, además, recibió por teléfono a una de las chicas con las que el novio de Ailén le había sido infiel, y esta comentaba que no le importaba, pues previamente había hablado bien con ella, sin problemas. La joven decía, vía conexión telefónica que “yo no sabía que él estaba con una chica. Es cierto lo que dice ella. Al principio es todo muy bonito”, y terminaba dándole ánimos para salir de esa relación.

Un comentario telefónico de la amante ha hecho saltar a Alessandro Lequio, que decía que “con 20 años, lo único que quieres es follar”, a lo que Ailén saltaba diciendo que “¿qué dije antes? Que yo no era promiscua. Conmigo te relajas y no me hablas así, señor, que pareces Tutankamon. Vete a ponerte un peluquín y déjame en paz. Estás diciendo que yo tengo 20 años, pero bien que te estás rebajando a mi nivel”, ante lo que Lequio terminó bajando el tono con la participante.