Se ha hablado mucho del fichaje de David Broncano por TVE para competir con 'El hormiguero', pero lo cierto es que la próxima temporada en el 'access prime time' no habrá solo un duelo a dos, sino un combate a tres: Pablo Motos, el presentador de 'La resistencia' y Carlos Latre, la nueva apuesta de Telecinco para esa competitiva franja, que se pondrá al frente de 'Babylon Show'. Al humorista de las mil caras el reto le llega en su mejor momento: este martes 23 de julio estrena en Movistar Plus+ 'Inimitable', un especial grabado en un teatro madrileño para celebrar sus 25 años de carrera. Le acompañan su hija, Candela, Xavier Sardà, Boris Izaguirre, compañeros de 'Tu cara me suena', Estopa, Camela, Antonio Banderas, Pau Gasol, Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Ferran Adrià y hasta Jimmy Fallon.

Se ha hecho famoso con sus imitaciones. ¿Cómo le sentaría que le imitaran a usted?

Me encantaría. Bueno, ya me han imitado y es una sensación muy chula.

¿Nunca ha tenido problemas con algún imitado? ¿Son los políticos los que peor se lo toman?

Nunca he tenido problemas, ni siquiera con los políticos, ni de un color ni de otro. Incluso la Casa Real ha venido a ver 'shows' míos. Así es como tiene que ser. Una sociedad sana es la que sabe reírse de sí misma. En ese sentido, en EEUU están más avanzados que nosotros. Aquí es impensable que un político entre en un programa como el de Ellen DeGeneres y se ponga a bailar. En España le cairían hostias como panes. Somos más criticones y más cainitas en ese sentido.

Será el tercero en discordia en la franja del 'access prime time', compitiendo con Broncano y Motos.

La gente se empeña en decir que es un duelo, pero yo no lo veo así. En esa franja hay sitio para todos, así que va a ser muy divertido. Con los dos hay muy buen rollo. Pablo ha sido absolutamente amable conmigo y me ha dicho que le sabe mal que no sigamos trabajando juntos, pero que los trenes pasan una vez en la vida y hay que cogerlos. Me dijo que está convencido de que me va a ir muy bien.

El año pasado, en esa franja, Jorge Javier no duró ni un mes con 'Cuentos chinos'. ¿Eso pone presión?

Ninguna. Llevo 25 años en la tele y las he visto de todos los colores. Como me decía Joan Ramon Mainat, uno de mis gurús y de mis maestros: "En el CIS, en las 10 preocupaciones de los españoles nunca está la televisión, así que vamos a pasarlo bien, que es lo importante".

¿El especial que montó de 'Crónicas marcianas' en Telecinco ha sido clave para su fichaje?

Fue clave para que vieran que, como productora, teníamos la capacidad de crear un contenido televisivo de calidad.

Había mono de 'Crónicas', viendo la audiencia que tuvieron...

Fue una locura, fuimos 'trending topic' dos días seguidos. Lo que más destacaba la gente es que se ha perdido un poco esa libertad que había para hacer televisión, para hablar de todo sin demasiados tapujos.

¿Esa libertad y que Sardà saliera entonces clamando el "No a la guerra" cuesta imaginarlo ahora?

Cuesta imaginarlo y cuesta hacerlo. Hoy no se podría hacer un 'Crónicas marcianas' porque hay demasiados filtros y tabús. Yo abogo por que se pueda hacer un programa desde la libertad más absoluta. El problema es que tenemos muchos prejuicios y hemos perdido un poco la buena fe de toda la gente que hace televisión, entretenimiento y humor.

¿En qué sentido?

Antes podías hacer un chiste y nadie pensaba que estabas ofendiendo a ningún colectivo. Con los años hemos ganado mucho en libertades, pero también en autocensura. Ahora cualquiera se piensa mucho lo que dice porque será utilizado en su contra. España es un país de humor, de 'memes', de chistes, de bar, de Whatsapp, y desde hace un tiempo se ha perdido esa buena fe en el cómico y en los programas de televisión y entretenimiento.

Empezó en la televisión con 18 años, nada menos que en 'Crónicas marcianas'. No sería fácil gestionar ese éxito tan joven. ¿Qué piensa ahora cuando lo recuerda?

¡Qué maravillosa inconsciencia! Era un inconsciente absoluto, un temerario, me lanzaba a la piscina aunque no hubiera agua. Pero también estuve rodeado de los mejores: Sardà, Chicho, Mainat y Cruz, Tinet Rubira, Herrera, Julio César Iglesias, Antonio Jiménez, Carlos Alsina... Además, he sido muy observador y muy currante.

¿Le da rabia cuando se asociaba 'Crónicas marcianas' con la telebasura?

Ahora lo veo con el tiempo y digo: ¡madre mía, cómo éramos de malos! Al final, en este país, al que le va muy bien hay que cargárselo. Decimos: ya le llegará su San Martín. 'Crónicas', para bien o para mal, era un programa absolutamente libre, en el que nos reíamos de todo y con todos. Tenía contenidos mejores o peores, pero lo hacía gente muy buena.