Con el verano llegan las vacaciones, pasarlo bien, disfrutar del buen tiempo... Pero, hay una cosa que siempre debes tener en cuenta. Los estafadores no descansan. Al estar lejos de nuestra casa es normal que nos preocupemos más de lo habitual si nos llegas un mensaje o una llamada alertándonos de que ha pasado algo. Los estafadores lo saben y se aprovechan de ello.

El vishing, es una estafa telefónica diseñada, como la mayoría de ellas, para que compartas información personal de forma inconsciente, informan desde Movistar. Entre los objetivos de los ciberdelincuentes, están el acceso a las cuentas online. ¿El objetivo? hacerse con tus datos personales, ver tus productos contratados y activarte/desactivarte servicios o hacerte cambiar de compañía, con campañas falsas y ofertas fantasma. Como decíamos, este tipo de estafa se va repitiendo a lo largo del tiempo. Pero, cada vez, resurge de forma más elaborada con llamadas falsas haciéndose pasar por Movistar, Telefónica u otras empresas de servicios, suministros, entidades bancarias etc.

El Vishing, es conocido también como el timo de la doble llamada. La casuística de la estafa suele ser la siguiente:

Recibes una llamada telefónica donde el ciberdelincuente se presenta como comercial de tu compañía móvil. Es decir, te llaman diciendo que son de Movistar. Y en ella, te informan de subidas de precios inminentes u ofertas irresistibles que mejorarán tu tarifa actual.

O bien, te llamarán haciéndose pasar por un operador de otra compañía, donde te ofertarán servicios de la competencia a mejor precio.

Independientemente de la casuística, enmascarada en la aceptación de la oferta, te regeneran credenciales de accesos a canales digitales como a Mi Movistar. Esta acción disparará un SMS en tu móvil con un código de seguridad de 4 dígitos que es el objetivo del defraudador.

En la siguiente llamada, te solicitarán que les facilites ese código y de esa forma ya tendrán acceso a tu plataforma digital desde la cual podrán realizar diferentes acciones que pueden perjudicarte, sobre todo económicamente.

Aquí ponemos el ejemplo de Movistar, pero puede suceder lo mismo con tu entidad bancaria, o cualquier otra empresa de suministros o servicios, como luz, agua, plataformas de streaming etc.

Para evitar este tipo de estafas es importante tener en cuenta estas consideraciones:

Primero de todo, saber que tanto las operadoras móviles como las empresas de suministro, o entidades bancarias, por normativa legal, tenemos que comunicar por escrito a nuestros clientes los cambios de condiciones, variaciones de tarifas incluidas. Todo ello debe comunicarse en un plazo mínimo de 30 días sobre la fecha prevista para esas modificaciones y suelen ser comunicaciones escritas y no telefónicas.

Si recibes un SMS con un código de seguridad, por favor, lee su contenido y asegúrate de que la regeneración de contraseña ha sido solicitada por ti.

Falsas llamadas del banco

Los últimos fraudes telemáticos cada día son más sofisticados y peligrosos, algo que acabamos de comprobar por nosotros mismos. Un nuevo tipo de phishing telefónico realiza llamadas suplantando a los bancos para robar tarjetas bancarias, lo que puede suponer miles de euros de pérdidas a las víctimas, informan desde El grupo informático. "En El Grupo Informático hemos recibido una de estas llamadas fraudulentas, que llevan al phishing a un nuevo nivel. Ya no se tratan de miles de emails o de SMS enviados al azar, sino de llamadas personalizadas con un alto grado de credibilidad, de manera que el porcentaje de víctimas engañadas se multiplica" . La llamada se realiza desde un número español (671387153 y 647043394 son los que nos han contactado), y el ciberdelincuente al hablar no tiene ningún acento extranjero perceptible, dos detalles que evitan disparar alarmas.

El motivo de la llamada son unos falsos cargos en la tarjeta que nos piden confirmar desde el supuesto dentro de seguridad del banco. Cantidades de cientos de euros, que el ciberdelincuente se ofrece cancelar si no reconocemos, lo que lógicamente no será así. El operador exige que le demos el número de tarjeta para cancelar los cargos, algo extraño, pues el banco lo conoce perfectamente. Al mostrar extrañeza porque nos pida el número, esgrime excusas extrañas como que el centro de seguridad es ajeno al banco, y amenaza con que los cargos serán firmes si no se lo damos en ese instante. En realidad, quiere el número de tarjeta para robar dinero de la cuenta, y esos supuestos cargos no son reales, así que no debemos facilitarle absolutamente información", explican.