Valeri, la misteriosa mujer con las que se ha relacionado a Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación para dejar más detalles de su relación con el jinete. "Dichosa tú de haber podido disfrutar con un tío como Álvaro ¿Qué ha sido lo mejor?", son el estilo de comentarios que le hacen llegar de vez en cuando, pero su respuesta es siempre la misma.

"No te creas, ha sido el peor cliente que me ha podido pasar. No me desgasto en algo insignificante". Y es que no guarfa muy buen recuerdo del jinete que, en alguna ocasión ha declarado que no tiene problemas en mantener una relación afectiva con una mujer trans. "Todo el mundo que me conoce sabe que he tenido relaciones con mujeres trans".

Debido a una cláusula y temas judiciales, Valeri mantiene su anonimato y sigue negándose a aparecer en pantalla. No obstante, este hecho no le ha estorbado para defender su verdad y contar su punto de vista sobre unos hechos que han generado una separación. "La verdad siempre sale a flote por más que se quiera esconder y tachar, solo hay una verdad y un camino", señala.

Su relación con Escassi

El tema más comentado de la semana es la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Primero, porque al jinete se le vio muy cercano a Hiba Abouk en la comunión de la nieta de José Luis López, 'El Turronero'; y, después, porque ha salido a la luz que la relación habría terminado por un mail que recibió la modelo en el que una mujer le contaba que él le había sido infiel y le detallaba todos los detalles de esa deslealtad. 'Socialité Club', que se emite de lunes a viernes en Divinity a las 20:00 horas, ha conectado en directo con Marta López, que mantuvo un romance con Escassi, para conocer detalles acerca de cómo es el jinete como pareja y como amante. "Yo a Álvaro lo conozco desde hace muchísimos años, de cuando yo montaba a caballo y tuvimos una noche una tontería, pero nunca tuvimos una relación", ha comenzado aclarando la exconcursante de 'Supervivientes'.

Tan breve fue lo suyo que al ser preguntado Escassi en un programa sobre su romance, aseguró no acordarse de haber tenido un affaire con Marta: "Fue un poco humillante para mí, dijo que no había tenido nada conmigo y lo peor de todo es que no se acordaba. ¡No sé si no se acordaba porque al operarme la nariz he cambiado mucho! O porque fue una tontería, una chorrada de una noche".