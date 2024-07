El habitual en 'Sálvame' se burló en el programa "Ni que fuéramos" de Terelu Campos. La mala relación de ambos es ya conocida por los espectadores. Esto le decía a Terelu unos programas atrás: "Para falsa, tú. Que has ido a mentir esta mañana, contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad. Has retorcido la verdad como te ha dado la gana para hacerte el muñequito de la víctima, de la inocente. Así que, para falsa, tú. Tú sí que eres una falsa. Para oportunista, tú, que vendes todo lo que tengas que vender, y me voy a parar ahí. Para falsa víctima, tú, que eres la que siempre tiene que estar jodida, más que nadie; en la peor situación, más que nadie"

A las 19:00 horas, la reportera procedió a exponer una fotografía: "Por él y por todas las perrerías que me estás haciendo en los últimos días", advertía Campos según mostraba una imagen de Shrek, el ogro de la saga de dibujos animados. En un principio, Kiko Matamoros quedó algo desconcertado al no entender por qué su antigua compañera le llamaba así. Entonces se dio cuenta de que se refería a él. Kiko Matamoros contestó de seguido: "¡Eres idéntica a Fiona!". El colaborador aclaró: No es un descalificativo físico, sino que va relacionado con su interior... Esta señora… Esta pedazo de lerda…". Ahora, la guerra está servida. A un lado el clan Campos con Terelu a la cabeza, al otro el equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' que ha encontrado en Kiko Matamoros un portavoz. Los hechos comenzaron con el regreso de la Campos a los platós después de su prolongada ausencia. En sus declaraciones, además de explicar por qué había estado al margen durante unos días, también aprovechó para dejar un recado a sus antiguos compañeros. La relación entre los hermanos Matamoros Kiko Matamoros explota contra su hermano Coto. Tras las múltiples ofensas de su gemelo, el colaborador de "Sálvame" ha acabado por cargar duramente contra él. Lo ha hecho, además, a los micros de la prensa del corazón: "Es un psicópata". Lego abundó sobre el asunto: "La psiquiatra de la cárcel de Zuera, que estuvo allí unos añitos, me dijo que tuviera mucho cuidado con él a través de una tercera persona. Está obsesionado conmigo y quería destruirme. A mí me da igual. Ni me inquieta ni me perturba". Coto Matamoros es hermano gemelo del televisivo Kiko Matamoros, habitual de "Sálvame". Nació en Madrid en el seno de una familia adinerada. A finales de los años 90 del pasado siglo ambos ganaron gran popularidad al convertirse en habituales tertulianos de programas de televisión. Matamoros se sincera tras su ruptura sorpresa y la persona que está detrás: "Desde que me dejaron, nada" Una emocionada Marta rompe su silencio tras separarse de Matamoros: "Llorar mil veces" Con el paso de los años la relación entre los gemelos se fue deteriorando, hasta llega al punto de que a día de hoy ambos afirman que no mantienen relación.