En mitad de la polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, Fabiola Martínez ha vuelto a dejar claro que quiere permanecer al margen de lo que le está ocurriendo a su exmarido. Y es que parece que este 'culebrón' no tiene fin ahora que sabemos que se tendrá que someter a las pruebas de paternidad.

Hace unos meses, la que fuera colaboradora de televisión era preguntada por él y dejaba claro que no tenía que opinar nada de ese señor... lo hacía con una sonrisa en su rostro, pero sin embargo sus palabras fueron de lo más comentadas porque hay quien entendió que las hacía en términos negativos.

Nada más lejos de la realidad. Este miércoles nos encontrábamos con Fabiola en el concierto de Ricky Martin y nos volvía a asegurar que prefiere no opinar nada sobre las pruebas de paternidad que Bertín no se ha querido hacer por el momento: "No tengo nada que decir, no tengo absolutamente nada que decir".

Además, en cuanto a las palabras que tuvo hacia él refiriéndose como 'ese señor', la venezolana dejaba claro que "no, yo no lo dije en ese tono ni fue despectivo, en absoluto".

Feliz de acudir al concierto de l artista con amigos, Fabiola bromeaba sobre encontrar el amor en verano: "También hace falta calorcito"... pero lo cierto es que estos últimos meses nos ha explicado que no se cierra a nada, pero por el momento no tiene ganas de entablar una nueva relación.

Bertín no se hará las pruebas

Hace unos días, el cantante recibía una citación para realizarse las pruebas de paternidad del hijo de Gabriela Guillén, pero hemos conocido que el cantante finalmente no se va a realizar estas pruebas por recomendación de sus abogados. Leticia Requejo, desde el plató de 'TardeAR', ampliaba esta información y daba todos los detalles.

El comunicado de los abogados de Bertín Osborne es claro en referencia a la realización de las pruebas de paternidad: "Consideramos innecesario la realización de las pruebas de paternidad, una vez que el cantante ya ha reconocido su responsabilidad sobre el menor".

La periodista Leticia Requejo daba más detalles y leía en directo otra parte clave de este comunicado: "De esta manera, no se realizarán las mismas, dado que estiman que la finalidad de estas pruebas estaba directamente relacionada con el reconocimiento que se ha producido hace semanas y consideramos que este asunto va en contra de la protección del menor". Además, apuntaba la colaboradora, que para Bertín Osborne: "Hay ya un pacto y no es necesario". Paloma Barrientos desvelaba más datos al respecto y señalaba, que aquí hay un proceso legal de filiación que comenzó con una demanda que nunca se paralizó y habrá un juicio donde se presentará ese acuerdo privado. En esa vista, el juez determinará si ese acuerdo privado tiene validez y si no, pedirá la prueba de paternidad a Bertín Osborne.