¡Nueva entrega de Supervivientes! Y llega con polémica... Tras el asalto a la cabaña del equipo técnico en los cayos para robar la comida que allí había, el programa ofrece imágenes de las primeras horas de supervivencia tras la aplicación de las medidas excepcionales tomadas por la organización.

"Abrimos de forma completamente excepcional esta palapa porque lo que ha pasado hace 12 horas en 'playa leyenda' ocurrió algo que requiere medidas urgentes", explicaba Laura Madrueño. "Esta situación es algo nunca visto porque, no solo han entrado todos a robar, si no que lo han hecho con premeditación, siendo plenamente conscientes de que estaban siendo grabados. Infringiendo por completo las principales normas de 'Supervivientes", Laura Madrueño.

Algo por lo que los concursantes eran convocados a la palapa, que se abría de manera excepcional durante el 'Tierra de Nadie' y Jorge Javier Vázquez les explicaba el motivo por el que esto ocurría. Estos podían escuchar las imágenes y se pronunciaban sobre esto. "Todo inicia porque empezamos a hablar de manera desconsolada de comida y eso genera una ansiedad que no somos capaces de controlar", explicaba Jorge Pérez para poner en contexto la situación. Jorge Javier les decía algo tras lo ocurrido: "Viendo las imágenes es más grave de lo que pudieseis pensar, estáis desvirtuando la esencia del programa y como concursantes de supervivientes tenéis una responsabilidad. No solo incumplistéis las normas, además dejástéis sin comida al equipo. Este pasar por encima de todo y de todos no lo había visto nunca". Y, todos terminaban coincidiendo en que si volvieran atrás no cometerían este acto.

A continuación, Jorge recibe un emotivo mensaje de su hijo pequeño coincidiendo con su segundo cumpleaños. Abraham, por su parte, es recibido en plató, donde aborda las situaciones más destacadas de su paso por el concurso, y se encuentra con Olga, con quien ha tenido más de un roce.

El acercamiento de Bosco y Sofía Suescun

Sofía Suescun y Bosco continúan muy unidos en ‘Supervivientes All Stars’. Ella está totalmente volcada en la recuperación de Bosco tras su caída en la noria infernal. El dúo de concursantes protagoniza imágenes de caricias y masajes días después de que salieran a la luz sus imágenes más comprometidas.

“¿Cómo vas de los dolores, amor?”, pregunta cariñosamente Sofía Suescun a Bosco, antes de darle un beso en el abdomen. Y es que Sofía se ha volcado por completo en la recuperación de Bosco tras su caída en la noria infernal, convirtiéndose en algo así como su enfermera más especial. “Un beso mío, por favor, ahí”, continúa cariñosamente la ganadora de ‘Supervivientes 2018’. En las imágenes, en las que se entremezclan masajes y caricias, Bosco aprovecha para mandar un mensaje tranquilizar y aclarar que se encuentra perfectamente: “Ya está, ya no me duele nada”. Unas declaraciones ante las que Sofía Suescun también reacciona en Honduras: “Me alegro mucho de que no te duela nada”, le dice a su compañero.

En uno de sus masajes nocturnos, Sofía incluso bromea con Logan, que se encontraba tumbado con ellos en la playa: “No pases envidia Logan, cierra los ojos”.