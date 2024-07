Apurando los días en la capital madrileña antes de tener un hueco en el que poder 'escaparse' de la ciudad y disfrutar de unas vacaciones, Marta López está compaginando a la perfección sus proyectos profesionales con su faceta más personal.

En esta ocasión la colaboradora de 'Vamos a Ver' disfrutó de un agradable encuentro entre amigos con los que pudo charlar y ponerse al día. Feliz por el momento personal que está viviendo, en esta ocasión Marta ha preferido mantener su nueva historia de amor en la intimidad sin revelar la identidad del nuevo hombre que ocupa su corazón, al menos por el momento.

Tras sus anteriores fracasos amorosos, la colaboradora ha decidido apostar por esta nueva relación para la que solo ha tenido bonitas palabras en su cuenta de Instagram, aunque preservando su intimidad.

Compartiendo esta nueva etapa de su vida desde el pasado mes de abril, Marta ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir algunos mensajes con sus seguidores dirigidos a su nuevo amor. "Él" escribía la colaboradora junto a un corazón y una fotografía de ambos agarrados de la mano frente al mar demostrando que está viviendo una etapa muy dulce en su relación.

Su relación con Escassi

El tema más comentado de la semana es la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Primero, porque al jinete se le vio muy cercano a Hiba Abouk en la comunión de la nieta de José Luis López, 'El Turronero'; y, después, porque ha salido a la luz que la relación habría terminado por un mail que recibió la modelo en el que una mujer le contaba que él le había sido infiel y le detallaba todos los detalles de esa deslealtad. 'Socialité Club', que se emite de lunes a viernes en Divinity a las 20:00 horas, ha conectado en directo con Marta López, que mantuvo un romance con Escassi, para conocer detalles acerca de cómo es el jinete como pareja y como amante. "Yo a Álvaro lo conozco desde hace muchísimos años, de cuando yo montaba a caballo y tuvimos una noche una tontería, pero nunca tuvimos una relación", ha comenzado aclarando la exconcursante de 'Supervivientes'.

Tan breve fue lo suyo que al ser preguntado Escassi en un programa sobre su romance, aseguró no acordarse de haber tenido un affaire con Marta: "Fue un poco humillante para mí, dijo que no había tenido nada conmigo y lo peor de todo es que no se acordaba. ¡No sé si no se acordaba porque al operarme la nariz he cambiado mucho! O porque fue una tontería, una chorrada de una noche".