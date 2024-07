Gloria Camila, tras una nueva operación de pecho y un "retoquito" estético, continúa con su recuperación tras una operación "muy jodida" que, según sus palabras, fue tan "complicada" y larga que ha llegado a tener "ansiedad".

"Ahora ya estoy mucho mejor, estoy contenta. Era algo que tenía que hacer sí o sí lo del pecho, y además me han arreglado todo lo que yo tenía de complejos, y ya lo iréis viendo" ha añadido.

Gloria asegura que ha estado desconectada de todo, pero no ha dudado en defender la inocencia de su hermano: "Estoy recuperándome y no veo la tele apenas. He estado estudiando y he hecho exámenes que tenía pendientes, pero él lo ha dicho y Paco lo ha dicho. Se ha aclarado el tema. Además, está en proceso judicial y bueno, son cosas que pasan en la vida, o decisiones que se toman y se aprenden". ha sentenciado.

Por último, Gloria ha reaccionado a la boda por la Iglesia de su hermana Rocío Carrasco y Fidel Albiac -que tendrá lugar este otoño coincidiendo con sus 25 años de amor- y, aunque no tienen relación, no ha dudado en mandarle un mensaje: "Yo me alegro. Siempre lo he dicho. A mí las bodas me encantan y le deseo el bien a todo el mundo, de verdad". "Yo espero casarme también algún día. A ver si David hinca rodilla", ha añadido entre risas, confesando que aunque también quiere ser madre, no entra en sus planes por el momento.