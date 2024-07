Centrada en la nueva etapa que está viviendo a la espera de convertirse en mamá por primera vez al lado de su pareja Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press que no le preocupan lo más mínimo las criticas que haa recibido por su faceta como actriz. "No pasa nada, todo está bien, de verdad, yo a mi vida y a mis cosas" sentenciaba la joven de regreso a casa. Sin adelantar si los planes de ser actriz seguirán formando parte de su vida, la hija de Tereu Campos prefiere centrarse en esta etapa de su embarazo en la que está procurando que las informaciones negativas no le afecten.

Conocedora del vídeo de la celebración de la Eurocopa de su madre que se ha hecho viral, la joven anima a su madre a seguir subiendo todos los vídeos que quiera independientemente del resultado: "Hombre, que esté feliz y rodeada de la gente que la queremos, ya está, eso es todo lo que deseo, que si tiene que hacer 180 vídeos para Instagram, que los haaga". Por su parte, Alejandra reconocía que ella también había disfrutado del último exito de la Selección Española junto a Carlos Costanzia, aunque matizaba: "Él es menos futbolero que yo". Ante los últimos titulares que apuntan al gran parecido que comparte con uno de los jugadores de la selección, Nico Williams, Alejandra prefiere tomarselo con humor y responder: "Por favor, de verdad, más quisiera yo jugar así al fútbol y que me pagaran tan bien". MVP de la final Por su parte, el delantero de la selección española Nico Williams se mostró "eufórico" después de la victoria de España este domingo sobre Inglaterra (2-1) en la final de la Eurocopa 2024, una final en la que fue elegido MVP y donde demostraron que "nadie" puede con la cuatro veces campeona de Europa. "Estoy eufórico. Muy contento por toda esta gente, es la mejor, por nuestros padres, por la afición, que nos han apoyado. Aquí estamos, campeones de Europa y ojalá seguir así con la selección, a por el Mundial", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después del triunfo en Berlín. España se llevó la final con un gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 86, después de que el propio Nico Williams adelantase a los de Luis de la Fuente al poco del inicio del segundo tiempo. "Hemos sufrido mucho. Ellos tienen jugadores que pueden marcar la diferencia. Hemos sabido contrarrestar sus armas y nos hemos llevado el Europeo", afirmó. "Nadie puede con nosotros, ya lo dije, que somos un equipazo y toda esta gente se lo merece", terminó un Williams que fue elegido 'Mejor jugador' de la final, que compareció posteriormente en rueda de prensa por este galardón y donde reconoció que aún no son "conscientes" de lo que han logrado. "Va a tocar volver mañana a España y poder vivir junto a la afición ese cariño que nos han dado siempre. Tengo muchas ganas de volver y ver lo que hemos hecho porque yo creo que hemos hecho historia", advirtió. La criticada celebración de Terelu Campos por el triunfo de la Selección española: "Copazo" Alejandra Rubio, embarazada, ahora quiere ser actriz "Es un año increíble, que nunca voy a olvidar en mi carrera, al final todos los futbolistas sueñan con este momento. He luchado mucho por estar aquí, mi familia también ha luchado mucho por estos momentos y vivirlos conmigo. Va para todos los que han confiado y creído en mí desde el primer momento y darle las gracias a todo el mundo", añadió.