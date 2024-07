Jaime Cantizano presentó hace unos días su último programa en Mañaneros. El clásico presentador anunció hace unos meses su marcha para dedicarse a la radio en Onda Cero. Desde entonces los programas se han ido sucediendo hasta que se ha llegado al de la despedida. Un programa muy emotivo para el gaditano que ha tenido durante toda la emisión el cariño de sus colaboradores.

"Hay que seguir viendo Mañaneros, que lo mejor se queda aquí", explicaba Cantizano cuando las dos clásicas abuelas del programa Luci y Adoración conectaron para despedirse. "Lo mejor es que te vas porque quieres, no como otros que nos vamos siempre porque nos echan", comentaba José Manuel Parada de forma irónica y para quitar dramatismo a la situación.

Pocos minutos después le tocó el turno a Marc Santandreu, también presentador de Mañaneros que por asuntos de trabajo no pudo estar allí presente. En cambio, grabó un vídeo con un bonito mensaje. "Querido Jaime, se acabó esto de madrugar ya para ti por ahora, espero que seas muy feliz en la nueva etapa y que construyas algo tan bonito como lo que yo creo que hemos construido entre todos en este año. El poso que dejas es importante, espero que nos veamos pronto y a ser posible con un refresco en la mano. Llévate un recuerdo bonito de nosotros, que seas muy feliz".

"Con este componente profesional y humano de ‘Mañaneros’ esto tiene que salir bien, y va a salir bien. Gracias de corazón a todos vosotros. Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo porque yo entiendo el trabajo como una experiencia en la que uno tiene que sentirse cómodo y hacer sentir cómodo a la gente que nos rodea y aunque no os lo creáis os voy a echar de menos", continuó diciendo, decía el presentador.

Nueva presentadora

La cadena pública ha presentado a la nueva presentadora de 'Mañaneros', su exitoso matinal: Adela González. La periodista y presentadora vasca se pondrá al frente del magacín de La 1 ‘Mañaneros’ en la nueva temporada del programa, que comenzará tras el verano con importantes novedades. La periodista ha desvelado la noticia este domingo en directo desde Berlín, en el previo de la final de la Eurocopa España-Inglaterra.

Adela González ha señalado que llega a La 1 “con mucha fuerza, ganas, ilusión y la responsabilidad que supone formar parte de algo que es de todos”. “Quiero aportar mi granito de arena y ponerme la camiseta de ‘Mañaneros’, un equipo consolidado de reporteros, redactores, colaboradores y especialistas, que también tiene su Lamine Yamal y su Nico Williams, que son Miriam Moreno y Marc Santandreu”.

El próximo día 24 de julio detallará cómo afronta este nuevo reto profesional y las novedades del programa en una rueda de prensa que se celebrará en Torrespaña. Junto a Adela González en la nueva etapa estarán Marc Santandreu y Miriam Moreno, copresentadores actuales del espacio matinal de actualidad y entretenimiento.

Quienes también se han alegrado por su compañera han sido sus antiguos compañeros de Sálvame en Ni que fuéramos shhh. “Que alegría ver ayer a nuestra compañera, que anunció que va a presentar Mañaneros desde el estadio de Berlín. Nos ha dado a todos mucha alegría”, decía Kiko Matamoros, para, posteriormente, dar un bombazo. “Era el puesto que quería Terelu, pero se lo ha quedado Adela”.

“Yo esto lo sé de primera mano. Se lo pidió a una persona que ya no está allí y le dijeron que sí, que cuando Cantizano se fuera se lo daban, y en el momento en el que sale la exclusiva de que su hija está embarazada, esa persona que se lo promete ya no está en el puesto en el que tiene que estar. Y ella llamó diciendo: 'Me habéis prometido esto', y dijeron: 'Ah, la persona que te lo ha prometido ya no está. A partir de ahora es Adelita'. Ahora saca otra copa de balón y celébralo”, dijo.