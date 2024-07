La gala del jueves comenzaba fuerte con el comunicado de Jorge Javier Vázquez, quien anunciaba unas imágenes comprometidas que involucraban a dos concursantes del programa 'Superviventes All Stars'. A lo largo de la gala, se enseñaron los videos donde se podía apreciar cierto acercamiento cariñoso entre los concursantes Sofía Suescun y Bosco, dando a entender que habían compartido un beso.

Ante las imágenes, Kiko Jiménez, novio actual de Sofía expuso: "Es que cuando lo ves dos o tres veces parece otra cosa". En el vídeo que se mostró en plato, ambos concursantes aparecían tumbados en la playa, acercándose, lo que en cámara se captó como un beso.

Al contrario que Kiko, Adara (exnovia de Bosco) reaccionó al video diciendo: "se estaban acariciando, ¿no? Están buscando a ver si hay cámara y Bosco se levanta con una cara... Descompuesto. Están muy cerca, ¿eh?". Kiko, en sus trece, recalcando su confianza sobre Sofía, respondió: "Sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, que a lo mejor no te apetece que salgan, seguramente han visto al cámara y se han sorprendido. Mi relación está basada en la confianza”.

Beso entre Bosco y Sofía Suescun: "Es una cara de que le han pillado"

La discusión no termina ahí y es que Adara continuó indagando en la llaga diciendo: "Le conozco, es una cara de que le han pillado". La concursante ya expulsada de la edición de 'Supervivientes All Stars', acusó a Kiko de tener una actitud raramente tranquila.También lo acusó de haber creado un pacto con Sofía para que ella se acercara a alguno de sus compañeros. Ante las palabras de Adara, Kiko dio por finalizada la conversación respondiendo: "Llevo con Sofía muchísimo tiempo, a mí no me vais a ver celoso porque no".

Tras la discusión en plató, Kiko Jiménez arremetió contra la organización

Al terminar la gala, Kiko, a través de su Instagram, dio a conocer su descontento con la organización del programa y con su manera de manipular los videos para que parezcan algo diferente a la realidad. Es por eso que, subió una 'story' a Instagram dando este comunicado:

"Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platos de supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante".