Isa Pantoja se ha vuelto a dejar ver por los platós para hablar sobre su situación familiar. Después de estar meses sin hablarse con su madre, los problemas de salud de la tonadillera han podido cambiar la opinión de una Isa que, como su hermano, espera las disculpas de su madre. "Bastaría con que me llamase o alguien me dijese que quiere hablar conmigo", empezó señalando en la entrevista que dio en 'Vamos a ver'.

"Es ella la que no se quiere poner en contacto conmigo. Yo he estado en los momentos importantes, pero es verdad que yo estoy donde me dejan estar. Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia", reiteró, dejando claro que en todo momento, la artista se ha desvinculado de sus hijos. Muy notable fue su ausencia en el bautizo de su nieto.

Y es que la propia Isa recuerda cuando se rompió la unidad familiar y cómo fue el momento en el que tanto ella como su hermano dejaron de tener contacto con la artista. "Fue a raíz del testimonio de mi hermano en el programa 'Cantora, la herencia envenenada' cuando no hubo marcha atrás. En ese momento se encerró, no solo conmigo, y solo nos vimos con la muerte de mi abuela".

Y es que los motivos, en palabras de Isa, no son suficientes para tomar una decisión tan drástica, pero ha logrado vivir sin pensar en este tema. A día de hoy sus dos pilares, Asraf Beno y su hijo, le son suficientes para tener una vida plena. "Yo tampoco entiendo que una madre no quiera saber nada de sus hijos sin ningún motivo aparente. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga".

"Estoy pensando que yo no tengo que dar explicaciones porque parece que mi palabra no vale nada y que se me ponen en duda. Yo no le di importancia a la noticia del ingreso porque no se había dicho en este programa y la escribí para preguntarle. A los dos días, el domingo, me dijo que había hablado con ella y que estaba bien. A mí Anabel nunca me habla de mi madre ni me dice lo que tengo que hacer y tampoco se lo dice ni a mi hermano ni a mi hermano. Lo único que hablé con ella fue para preguntarle cómo estaba porque parecía que era algo grave".

La nueva vida de Isa Pantoja

Isa Pantoja es muy asidua a compartir en redes lo que hace en su día a día. Los planes que realiza junto a Asraf Beno, su vida en familia junto al pequeño Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla, o los avances que está realizando en su nueva casa, un nido que adquiría la pareja recientemente.

Sobre lo que no se pronuncia la influencer es sobre el preocupante estado de salud de su madre, Isabel Pantoja, quien lleva varios conciertos cancelados a causa de su delicado estado.

Desde que la tonadillera rompiera lazos también con su hija pequeña, la joven ha mantenido las distancias con la cantante.

¡Ahora, la exsuperviviente ha vuelto a hablar en sus redes, omitiendo la última hora de su madre pero dando todos los detalles del accidente doméstico que ha sufrido y las consecuencias que le ha dejado.