Alejandra Rubio es uno de los perosnajes mediáticos del momento. Solo el escándalo amoroso protagonizado por María José Suárez y Álvaro Escassi ha logrado eclipsar todo lo relacionado con la hija de Terelu Campos y su novio, Carlo Costanzia.

Sin embargo, cada paso que da o detalle que sale a la luz es mirado con lupa por los colaboradores de los programas del corazón y las webs especializadas en crónica rosa.

Los últimos detalles que se han descubierto tienen que ver con el futuro paso por el altar de la influencer. Una decisión sobre la que ya hablaba en 2019 en su canal de MTMAD Black Sheep.

Por el momento, poco más se sabe al respecto, solo que es una ilusión que la joven alberga desde hace años y que en su día tenía claro quién diseñaría su vestido, el etilo de boda que quería y la música que sonaría en el evento.

Cinco años después no se sabe si habrá cambiado de idea o si mantendrá lo que dijo en su día.

Vestido de novia

Hace cinco años, Alejandra Rubio contaba en su canal de mtmad cómo se imaginaba que sería el momento en el que pasase por el altar. Ahora que mantiene una relación de lo más formal y que incluso va a tener un bebé con su novio, cabe recordar cuáles fueron las palabras de la hija de Terelu Campos sobre su boda soñada. La colaboradora de 'Así es la vida', que ya hablaba de sus planes de ser madre por aquel entonces, confesaba todos los detalles sobre la manera en la que le gustaría celebrar su matrimonio. Unas ideas que podrían cumplirse en el caso de casarse con Carlo Costanzia.

Desde hace muchos años, la joven tiene claras las cosas más primordiales a la hora de organizar una boda. En su vídeo, la influencer confesaba si su deseo es contraer matrimonio por lo civil o mediante una ceremonia religiosa, una decisión que ahora debería consensuar con el hijo de Mar Flores. Del mismo modo, la nieta de María Teresa Campos desvelaba el lugar en el que quiere celebrar la ceremonia, el cual está ubicado en la Sierra de Madrid. "Es un lío casarte en otro sitio que no sea tu zona", confesaba Alejandra Rubio, que también explicaba que para ella lo mejor es celebrar este evento por el mes de marzo o abril.

Al altar le encantaría que le llevase su padre, el cual ya se ha pronunciado sobre su reciente embarazo a través de los medios de comunicación. Por otro lado, entre sus damas de honor se encontrarán sus mejores amigas y quiere tener muchos invitados, pero que no sea "una boda enorme". Tras hablar de los asistentes a la ceremonia, Alejandra Rubio revelaba la extravagante idea que tiene para sus invitaciones de boda, entre otros detalles muy originales.

Por otro lado, la hija de Terelu Campos no quiere dos vestidos, sino uno que se pueda trasformar en otro más corto para poder bailar durante toda la noche. Además, ya en su vídeo de su canal 'Black sheep', Alejandra Rubio contaba en primicia el nombre del diseñador que se encargaría de confeccionar su traje de novia, nada más ni nada menos que Hannibal Laguna, "ya me ha hecho vestidos, me hizo el que me puse para la boda de mi tía Carmen", explicaba. ¿Seguirá pensando en que así será su vestido?