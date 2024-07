Bertín Osborne sorprendía a todos hace unas semanas al reconocer tras muchos bandazos, la paternidad del hijo que tuvo en común con Gabriela Guillén. Al parecer, mucho tuvo que ver la mediación de aun amigo común de la expareja, el conocido como El turronero, quien habría hablado con ambos para que llegasen a un acuerdo.

Esto evitaría que el cantante tuviese que somenterse a la esperada prueba de paternidad que la paraguaya habría solicitado por la vía legal. Sin embargo, a pesar del paso que el cantante había dado para reconocer al pequeño, Osborne estba dispuesto a seguir adelante y demostrar mediante una prueba de paternidad que el bebé era en efecto, hijo suyo.

Ahora parece que el presentador se ha echado atrás y ha declinado la opción de pasar por el laboratiorio para hacerse la prueba de paternidad a petición de sus asesores.

De esta manera, el presentador ha decidido echarse atrás en lo que a su paternidad se refiere, al menos en lo concerniente a las pruebas que acreditarína que, en efecto es el padre del hijo de Gabriela Guillén.

Sobre este polémico tema ha querido hablar Alejandra Rubio quien no ha dudado en confesar el cierto temor que le produce opinar sobre esta cuestión.

El temor de Alejandra Rubio

Para Alejandra Rubio, la actitud del cantante está clara: "Se va a hacer cargo económicamente pero no va a tener una relación afectiva con ese menor", decía.

La colaboradora se mostraba muy vehemente y convencida de su opinión, pero sentía cierto temor: "Vamos a ver, es que este tema a mí, hablar en estos momentos, me da un poco de miedo", confesaba.

Eso sí, daba un paso adelante y opinaba: "No me parece bien porque él no está reconociendo que él sabe que realmente él es el padre". Cree que con su actitud "sigue dejando mal" a Gabriela Guillén y añadía que ambos deberían "lavar los trapos sucios en casa" para que su hijo no vea estas declaraciones en el futuro.