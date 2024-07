La fama viene y se va. Es efímera y exige cabeza y responsabilidad para seguir o, al menos, para administrarse por si se corta el grifo.

Víctor Sandoval es uno de esos casos que fue estrella en Sálvame y que ahora sigue dando de qué hablar por su participación en Ni que fuéramos Shhh, el programa heredero que se emite en plataformas digitales y en Ten. Allí es donde el colaborador ha realizado una terrible confesión de la que se pueden extraer algunas lecciones.

Lo cierto es que Víctor Sandoval ha iniciado desde un principio esta etapa en Ni que fuéramos Shhh queriendo hacer gala de una gran sinceridad personal y abriéndose a los espectadores del programa. De hecho, en una de las primeras emisiones, al ser preguntado sobre cómo está asimilando la recepción del nuevo programa, se mostró precavido. "Me gustaría alguna vez disfrutar de un éxito completo y poder estar tranquilo. No lo he estado en todos los años que llevo en televisión. Nunca he estado tranquilo y nunca me han dejado estar tranquilo. No tengo esa tranquilidad que me gustaría tener alguna vez en mi vida, saber que tengo un trabajo", confesó.

"He llorado mucho"

Igualmente, ya dejó entrever entonces los problemas financieros personales que arrastra desde el fin de Sálvame. "Han pasado muchas cosas, yo he llorado mucho. Yo lo he pasado fatal. Es la primera vez en mi vida que me he encontrado sin trabajo. Yo dejé a mi representante en abril y nos quitaron el programa en mayo. Yo me dije que para qué iba a tener representante si solo hacía esto. No me llamaban de ningún sitio, solo tenía ‘Sálvame’ y yo pensaba que esto iba a durar", relató entonces.

"No sé, estoy al borde del abismo, porque no sabes qué va a pasar con Ten. Sería un escándalo que una cadena como Ten llegara a superar a Cuatro o La Sexta, pero no es difícil. Yo confío en ello. Se haría otra vez historia de la televisión. Si por un solo programa consigues subir la media de una cadena aunque sea dos puntos, es historia de la televisión otra vez. Encima con un programa que estamos en un piso. No es un plató", agregó en aquella emisión.

Pero ahora, Víctor Sandoval ha ido a más y ha contado con pelos y señales el giro radical que pegó su vida desde los tiempos de bonanza económica, cuando vivía junto a Nacho Polo, a los de penurias, mucho más recientes. Sandoval fue muy gráfico a la hora de expresarse, tal y como acostumbra.

900 euros en zapatos

El hecho es que el que fuera famoso colaborador de Sálvame ha contado en Ni que fuéramos Shhh que se gastaba hasta 900 euros en unos zapatos yendo de compras, pero ahora, asegura, "necesito trabajo, mendigo por trabajo, necesito ingresos".