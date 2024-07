Guerra dialéctica en Supervivientes entre Sofía Suescun y Jorge Pérez en Honduras que salpica a la mujer del Guardia Civil, Alicia Peña, su defensora en plató en España.

Todo surgió cuando Sofía, como ganadora de la prueba, tuvo que dar un nombre como nominación directa: Jorge Pérez. En este momento alegó que lo había hecho por "tu discurso populista sobre lo que está bien y lo que está mal", dijo, en relación al momento en el que Abrahan García y ella se habían comido una tarta entera sin compartir con los demás. El guardia civil afeó ese gesto "que yo no habría hecho nunca" y ahí fue donde se desató la batalla.

El dardo envenenado de Sofía sobre su supuesta infidelidad

Sofía Suescun tiró de maldad para decirle a Jorge Pérez un comentario que iba donde más dolía: "Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco, yo caí en la tentación, como hiciste tú". Se pasó al aludir a la supuesta infidelidad con Alba Carrillo y Jorge Fernández se quedó sin palabras hasta que reaccionó: "No te equivoces, yo no caigo en ninguna tentación". Su compañera Marta Peñate, muy amiga del concursante y enemiga confesa de Sofía, salió también en su defensa: "Esto es muy sucio, Sofía, no paras de sacar cosas del pasado y esto ha tenido mucha maldad que espero que la gente vea en ti".

El debate se traslada al plató con la mujer de Jorge: esto ha dicho

Kiko Jiménez y Alicia Peña, defensores de Sofía y Jorge, respectivamente, la tuvieron en plató. Era previsible tras lo ocurrido en Honduras. La mujer del guardia civil ha definido a Sofía: "Esta señorita es un demonio, eso no se hace, es de mala persona”.