"Supervivientes" es un programa de televisión español producido por Mediaset España y emitido en Telecinco. Es un reality show en el que un grupo de concursantes debe sobrevivir en una isla desierta o en condiciones extremas durante un período de tiempo determinado. Los concursantes enfrentan diversos desafíos físicos y mentales para obtener comida, agua y refugio, y compiten entre ellos para permanecer en el programa y ganar premios.

Carlos Sobera será una de las caras que acompañará a los espectadores durante este verano en Telecinco. El presentador será el encargado de conducir 'First Dates Hotel' que llegará al prime time de la cadena en las próximas semanas. Por ese motivo no ha podido estar al frente de 'Supervivientes: All Stars'.

El presentador de 'First Dates' no conduce las galas de 'Tierra de nadie'. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de sustituirle. Una decisión sobre la que se ha pronunciado Carlos Sobera que en un encuentro con la prensa tras la presentación de ‘First Dates Hotel’ se ha pronunciado sobre las galas de ‘Supervivientes All Stars’.

"Me da pena no estar, pero lo estoy viendo porque para mí tiene un morbo especial porque muchos de los que están los conozco personalmente porque han sido colaboradores míos en los ‘Tierra de nadie’ o porque han concursado en alguna de las seis ediciones que he presentado", confesó a 'El Televisero'. "La verdad es que sí, me da penita y lo echo de menos, el estar ahí los martes me da como cosa cuando lo veo. Y lo estoy disfrutando. Me parece que está muy bien el formato."

El vasco no ha querido mojarse sobre quien es para él el ganador de 'Supervivientes: All Stars', pero sí lo hizo quién era el que debía que ganar la edición de 'Supervivientes'. "Mi gran favorito, tenía dos este año que eran dos chicos: Torres y Gorka", confesó.

"Y tengo que decir que me pareció injusto que Gorka no llegara a la final. Me dio pena. Por los dos que yo veía, como presentador y como espectador, me gustaban mucho y les veía. Luego a Pedro que le tenía como cuarto favorito y mira tú se colocó en primer lugar", terminó diciendo.