Irene Rosales lleva casada con Kiko Rivera 8 años. Una sólida relación de la que han nacido dos hijos y que parece ir viento en popa a pesar de las inespabilidades y rumores de infidelidad a los que la pareja tuvo que hacer frente en los inicios de su relación.

Otro de os frentes que se abría para Rosales y Rivera tenía que ver con la buena relación que había o no con su suegra, Isabel Pantoja. Y es que desde que el hijo de Paquirri decidiera cortar lazos con su madre acusándola de no haberle dado la parte de herencia paterna que le corresponde la relación entre la apreja y la tonadillera se rompió por completo.

Sin embargo, a pesar de ese bache familiar, Irene Rosales y Kiko Rivera han seguido adelante con su vida, una vida llena de buenos recuerdos como por ejemplo, el día en el que ambos se dieron el sí quiero hace casi una década.

Este especial momento ha sido rememorado por la andaluza al aparecer en Instagram probándose el vestido que lució el día que se casó con el hijo de Isabel Pantoja.

Paso por el altar

Irene Rosales ha seguido los pasos de David y Victoria Beckham y ha rescatado el vestido de su boda. La influencer, exconcursante de 'GH DÚO', se ha probado su vestido de novia ocho años después de su boda con Kiko Rivera. Con miedo de que no le entrase porque "los cuerpos cambian" y ha pasado mucho tiempo, la sevillana de 33 años ha vuelto a vestirse de novia para recordar lo feliz que fue el día de su 'sí, quiero' con el hijo de Isabel Pantoja.

La boda de Irene Rosales con el dj fue el 7 de octubre de 2016. La pareja pasaba por el altar ante más de 300 invitados en la Hacienda de los Parrales, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Una boda muy emocionante en la que la novia lució dos vestidos; el primero, "más pomposo", para la ceremonia, con el que se dio el 'sí, quiero'. Y este segundo, para el convite, que ha sido el que ahora ha rescatado para rememorar aquel mágico día.

"El traje que me voy a probar es mi segundo traje de novia. Me pruebo el segundo porque el primero lo tengo superguardado y es muy complicado sacarlo. Este le tengo mucho más a mano", explica la que fuera concursante de 'GH DÚO' junto a su pareja, que, como hicieran hace unos días los Beckham con los míticos trajes violetas con los que se daban el 'sí, quiero', ha vuelto a ponerse el vestido de su boda.

"Hace ocho años que me lo puse. La espalda es superbonita. Tengo que decir que lo disfruté muy poco porque la fiesta pasó volando y cuando me di cuenta ya me estaba quitando el vestido. Es muy probable que no me entre... Porque cuando me casé solo había tenido una hija y el pecho, desde que me casé hasta día de hoy, me lo he operado dos veces", ha ido comentando Irene Rosales mientras iba enfundándose en el traje.

Se trata de un diseño realizado por la firma St. Patrick con corte de sirena y una espalda con pedrería, tul e hilo bordado. Según iba subiendo la falda, la mujer del hermano de Isa Pantoja se ha percatado de los cambios en su cuerpo. "Me he dado cuenta de que el culete me ha crecido bastante. Ya os digo que yo a la boda no iba así de apretada… pero ¡ha cerrado! No me queda igual que hace ocho años, evidentemente, los cuerpos cambian. Pero no me siento incómoda del todo y aguantaría con este traje un par de horas", ha comentado la sevillana.