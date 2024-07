El Grand Prix vuelve a la parrilla de las televisiones de los españoles durante el verano. Y lo hace con una ausencia sonada acompañando a Ramón García. Se trata de la simpática actriz Michelle Calvó, que ya es oficial que su rostro no seguirá en la pequeña pantalla durante el concurso televisivo. Aunque la cadena no ha dado ninguna explicación al respecto, ella sí ha querido hacerlo a través de sus redes sociales. El motivo de su ausencia se debe a una causa profesional: "Me encuentro rodando un proyecto que me imposibilita formar parte de esa edición", ha relatado

"Suerte, éxito y amor a la familia Grand Prix" La actriz confiesa que "echaré mucho de menos estar con mis compañeros y mis queridos pueblos". No obstante, deja la puerta abierta a unirse en próximos programas porque apostilla: "Que no se despisten", algo que muchos han interpretado como su vuelta puntual o más adelante. En cualquier caso, manda "suerte, éxito y amor a la súper familia del Grand Prix a la que quiero y admiro".