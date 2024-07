Adara Molinero ya está en España. De hecho, fue la primera en dejar Honduras tras su expulsión de Supervivientes. Una dura reacción alérgica la llevó a pedir desesperadamente la expulsión, ya que la experiencia en "All Stars" acabó siendo mucho más dura de lo que recordaba en la primera ocasión en la que concursó.

Fue precisamente en esa edición cuando Bosco y Adara se conocieron y se enamoraron hasta el punto de mantener una corta relación fuera del concurso. Muchos han visto de nuevo un ligero tonteo entre ambos, si bien ahora hay una diferencia: Adara tiene pareja. Precisamente por eso le ha pegado este descomunal corte a Sandra Barneda que, por otra parte, no le ha gustado nada el zasca de la concursante.

¿Qué tal cocina?

Bosco Martínez Bordiú ha cocinado en la playa para sus compañeros de 'Supervivientes All Stars', siendo la primera vez que lo hace en el programa, tanto en su edición como en esta nueva aventura que está viviendo en Honduras. Tras ver las imágenes de cómo se le ha dado esta primera experiencia al sobrino de Pocholo con la comida, Sandra Barneda le hacía una pregunta a Adara Molinero en directo desde el plató: "¿Alguna vez te ha cocinado Bosco? ¿Suele hacerlo?".

Pero Adara contestaba muy rotunda ante esto, pese a la buena relación que ha mantenido con su ex en Honduras: "Es que a mí el que me suele cocinar es mi pareja". Y Sandra se quedó a cuadros. "Ah, que tienes problemas en que en este concurso hablemos de Bosco". Y ahí ya la influencer reculó: "Es que es un tema que me está haciendo sentir ya mal con respecto a mi pareja, estar recordando esto continuamente no nos hace gracia...". A renglón seguido, bajó humos: "No te lo digo a ti, Sandra, con todo mi respeto, es en general".