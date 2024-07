Sofía Cristo cumple 41 años en medio de la guerra familiar desatada entre su madre Bárbara Rey con Ángel Cristo Jr. Con motivo de su aniversario, la hija de la vedette ha reaparecido con su mejor versión en comparación con las imágenes recientes en las que no podía disimular su desesperación por el conflicto con su hermano.

En este sentido, Bárbara Rey ha felicitado a Sofía Cristo con un cariñoso mensaje que parece esconder indirectas hacia su hijo: "Hace 41 años que llegaste a mi vida, fue un parto difícil pero es que todo lo que es maravilloso y extraordinario, es difícil. (...) Desde ese momento llegó la alegría a mi vida, siempre riendo, comiendo y durmiendo. Nunca me diste un problema, si te ocurría algo malo, me lo ocultabas para no hacerme sufrir, incluso cuando ocurría alguna cosa en casa mala cuando yo no estaba, me lo ocultabas. Doy gracias a Dios todos los días de mi vida por tenerte, eres un ser tan extraordinario, que a veces pienso que no te merezco. Mucha gente me envidia por tener una hija como tú", ha escrito.

La propia Sofía Cristo también ha empleado sus redes sociales para reflexionar sobre "la verdadera felicidad": "Se compone de poder compartir momentos con las personas que realmente quieres, porque ese amor es el motor de todo lo demás, que a veces menos es más y que a veces decir NO, es decir SÍ al descanso y la salud mental. Cuestión de prioridades, eso es la vida", ha expresado. Además, tal y como ha reconocido, el mayor deseo de Sofía Cristo por su 41 cumpleaños es "felicidad, amor, salud, abundancia y éxito".

Ángel Cristo Jr no felicita a su hermana Sofía Cristo

Sin embargo, parece que para Ángel y Ana Herminia fue un día sin más. Las cámaras de Europa Press consiguió verles y lo cierto es que su reacción al preguntarles por el cumpleaños de Sofía Cristo mostraban más que indiferencia.

El hermano de la DJ mantenía una sonrisa cordial al preguntarle si le ha felicitado por su cumpleaños y Ana asentía cuando le decíamos si le desean lo mejor en este día tan especial.