Especial preocupación en las últimas horas por el estado de salud de Isabel Pantoja. La tonadillera ha ingresado de urgencia esta madrugada en un hospital de Córdoba, según ha desvelado este viernes el programa 'Así es la vida'.

Según ha desvelado la reportera Andrea Suñé, la artista habría llegado a las 5:00 horas al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital cordobesa acompañada de su hermano, Agustín Pantoja, aunque ha sido dada de alta horas después de ello.

"El equipo médico, tras valorar si debía ser intervenida quirúrgicamente o no, han decidido finalmente que no se haga esa operación. Por lo tanto, hace un rato que Isabel Pantoja ha sido dada de alta y se encuentra en Cantora", aseguró la comunicadora, que añadió que no iban a desvelar el estado de salud de la cantante a pesar de tener los detalles: "Forma parte de su más estricta intimidad".

Suñé también desveló que una fuente muy cercana a Pantoja le había informado que la tonadillera tenía programada otra operación en unas semanas: "En un principio, sí que se va a realizarse, y puede peligrar esos conciertos que tienen previstos para el mes de agosto en España, y nos asegura que no va a poder hacer la gira americana posterior a la española".

"Lo que hablamos son problemas de salud importantes", concluyó la reportera del programa de Telecinco, antes de mandarle "toda la fuerza del mundo" a la cantante.