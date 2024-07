Olga Moreno libró la quema una vez, pero no dos. La ganadora en 2022 de Supervivientes ha visto como el voto de la audiencia ha terminado por expulsarla después de salvarse en la primera eliminación. Ante Jorge Pérez y por la mínima, Olga Moreno dice adiós al concurso de forma definitiva.

El 47,5 % de los votos fue lo que determinó su salida como anunciaría Jorge Javier Vázquez. "El público ha decidido que se salve de la expulsión Jorge", señalaba el presentador mientras la expulsada se despedía tristemente de todos sus compañeros.

"Quería dar las gracias a este equipazo por darme esta oportunidad de estar aquí. Me ha encantado conoceros, me llevo buenos amigos. Me da mucha penita, pero espero que disfrutéis… ¡Hasta la próxima!", señalaba Olga, que abandonaba la playa no sin antes dejar un mensaje polémico a la audiencia y a sus compañeros. "Me despido de todos. Hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos".

El apoyo de Rocío Flores

La enemistad entre Rocío Flores y Olga Moreno parece haberse cerrado de golpe. Después de ser amigas íntimas, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y la ganadora de Supervivientes 2022 tuvieron un fuerte encontronazo que rompió la amistad por completo. Dos años después aún se mantiene la distancia, pero parece que todo ha terminado después del movimiento que ha hecho Rocío Flores en sus redes sociales.

Al ser preguntada por el concurso de Olga, Rocío no ha dudado en apoyar a su amiga y pedir el voto para salvarla. "Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en ‘Supervivientes’, al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo (por la reciente muerte de su madre), que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir".

"Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todo el mundo que votó para poder salvar a Olga. Me pareció muy heavy porque estaba nominada con Adara y ella es una concursante muy top, y los porcentajes estaban muy igualados, así que eso es buena señal. Sé que dije que no me iba a pronunciar sobre nada, pero al estar nominada otra vez, voy a seguir pidiendo el voto para que la podamos salvar. Ojalá sea así y la podamos salvar esta semana también".