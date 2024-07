A Makoke le cambió la vida hace justo un año. Gonzalo llegó a ella cuando menos lo esperaba y, gracias a él, María José Giaever asegura ser "la mujer más feliz del mundo". La colaboradora de Fiesta celebra su primer aniversario junto a su novio Gonzalo. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' disfruta de un magnífico momento en el plano sentimental y ha querido celebrarlo posando y gritando a los cuatro vientos su amor por su pareja, dos años menor que ella.

Coincidiendo con el que espera que sea el "primero de los muchos aniversarios" que vivan como pareja, la madre de Anita Matamoros ha querido abrir su álbum de fotografías privado y elaborar un precioso y emotivo vídeo con los recuerdos más bonitos que los dos han creado este año.

En su reel, la que durante su juventud fuese azafata del famoso programa 'Telecupón', muestra imágenes de todo tipo. Desde sus primeras citas, primeros besos o primeras vacaciones, hasta imágenes más recientes que corresponden a sus últimas semanas juntos.

Con Rosana y su famoso tema 'Contigo' como banda sonora, la también madre de Javier Tudela se deshace en bonitas palabras y deseos hacia su novio Gonzalo, con el que espera sueña poder vivir a su lado el resto de su vida. "Solo puedo darte las gracias, hacerme la mujer mas feliz del mundo, solo deseo que este año sea el primero de muchos. TE AMO, TODO CONTIGO", escribe la tertuliana de televisión, que tras sus mediáticos divorcios, no descarta contraer nupcias con él (para ella esta sería su tercera boda).

"Lo conocí el pasado mes de junio cuando volví de grabar el reality 'Vaya vacaciones' en la fiesta de una amiga y desde entonces no nos hemos separado ni un momento, estoy enamorada como no lo he estado nunca, hasta mi hijo me ha dicho que no me ha visto nunca antes así", contaba Giaever al principio de su relación con un brillo especial en los ojos. "Sé que no es un amor de verano. Esto es distinto”, decía.