El embarazo de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia no ha dejado a nadie indiferente y las reacciones han sido numerosas. Pero faltaba la del Edmundo Arrocet y lo ha hecho a través de una portada. El ex de María Teresa Campos ha asegurado que aunque guarda "un buen recuerdo" de la nieta de su expareja, Alejandra ha sucumbido "a la vida fácil".

Sin embargo, en este caso se podría decir aquello de que Edmundo Arrocet ha ido a por lana y ha salido trasquilado. Lejos de guardar silencio, Alejandra Rubio ha respondido a estas acusaciones. "Decirle que yo no he sucumbido a la vida fácil, yo estoy trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él. Gracias a eso puede hacer una exclusiva cada vez que le apetece ganarse un dinerito y opinar de cosas que ni le van ni le vienen".

Rubio a Arrocet: "Vas por mal camino"

En este sentido, la nieta de María Teresa Campos ha recordado que "ni pertenece a nuestra familia, ni a nuestra vida ni a nada, pero se sigue aprovechando porque le viene muy bien" y le mandaba un mensaje: "No necesito ningún consejo, no conoces a mi familia política, no debes opinar de ellos. Si piensas que comparando a dos familias te hace mejor, vas por mal camino".

Por último, Carmen puntualizaba que "las ultimas palabras de Edmundo en su ultima exclusiva fue que 'si ellas se callan, yo me callaré', hemos estado calladas, no hemos hablado ni vamos a hablar, ni pertenece a esta familia ni es el viudo de mi madre, deje de mencionar a mi madre que no se puede defender y deje de difamarla".