Violeta Mangriñán está de estreno por todo lo alto. La influencer, que se dio a conocer por su paso a través de varios realities, ha dado el salto al mundo del emprendimiento con su ansiado 'Maison Matcha'. Y es que Mangriñán ya llevaba un tiempo abriendo boca para que sus seguidores disfrutaran de una de sus bebidas favoritas con encanto.

Abierto hace cuatro días, el local ya ha recibido a sus primeros clientes, que han compartido el menú que la influencer ha decidido incluir y, por supuesto, su precio para los más curiosos e interesados. Más allá, Mangriñán muestra abiertamente los precios y productos que ofrece en su página web.

Sin embargo, lo que más llama la atención de la tienda de la influencer es que no es solo un punto de recogida de la bebida al uso, sino que también cuenta con un amplio abanico de artículos para fabricar el mejor de todos. En concreto, los precios oscilan entre los 2,50 a los 4 euros en bebida, oscilando entre varios tipos de matcha. En cuanto a la comida, estos precios van entre los 2,5 euros y los 8 euros, que corona una tostada de aguacate.

Inicio difícil

Aunque Mangriñán afronte este nuevo proyecto vital con ganas, parece que no todo ha salido como le gustaría: "La apertura de Maison Matcha está siendo intensa. Todas las novatadas posibles que le puedan pasar a alguien, ¿cuándo se estrena?". Y es que parece que no han sido pocas las cosas que le han ocurrido durante sus primeros días. "El sábado de la apertura se nos fastidió el aire acondicionado y el Domingo se nos rompió la máquina del hielo (la máquina no la tendremos hasta dentro de 10 días) mientras estamos sobreviviendo a base de comprar sacos y sacos de hielo. Había algunos desperfectos de obra que todavía están arreglando. El local es pequeño y la apertura ha sido un éxito, mucho mayor del que esperábamos y la gente ha tenido que hacer cola. Si esto sigue así no tardaremos en empezar a buscar segundo local en Madrid".