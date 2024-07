Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la jornada. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

La noticia no solo habría servido para agitar el mundo rosa, también ha acabado engrosando la cuenta corriente de la pareja al salir a la luz la escandalosa cifra que habrían cobrado por la exclusiva.

Y es que la pareja parece haberse acostumbrado a facturar porque el pasado viernes Carlo Costanzia volvía a sentarse en el plató de De viernes para contar todos los detalles de la exclusiva en la que el hijo de Mar Flores y la influencer daban a conocer que iban a ser padres por primera vez.

Carmen Borrego explota

‘Así es la vida’ repasaba algunos de los momentos más importantes de la entrevista que el pasado viernes concedía Carlo Costanzia a ‘¡De viernes!’ Uno de los temas que trataron fue la relación que mantiene actualmente con su madre Mar Flores y cómo se entero esta de que iba a ser padre junto a Alejandra Rubio.

Carlo no disimulaba y admitía que se lo dijo a su madre un día antes de que se publicase la exclusiva, aunque aseguraba que la relación con su ella era buena. Algo que alguno de los colaboradores no dudaba y ponían en entredicho.

Gema Fernández fue una de las colaboradoras de ‘Así es la vida’ que se mostró más crítica con Carlo Costanzia: “Yo creo que en el fondo dejó claro que la relación con su madre no era tan fantástica como decimos o contamos los demás”.

“Yo creo que él se ha portado bien, porque ha defendido a su madre como hubiésemos hecho cualquiera de nosotros… pero hay cosas que son indefendibles”, comentaba la colaboradora.

Carmen Borrego quiso defender al novio de su sobrina y se enfrentó a Gema en directo soltándole algún que otro zasca:

“Pero bueno, siempre pedimos que no nos mienta y él lo cuenta bien y no nos mienta, entonces ¿por qué criticamos luego que lo cuente? ¿Quieres que lo cuente o que no lo cuente, Gema? Pues contará lo que le de la realísima gana, no lo que tú quieras”.