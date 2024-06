Ginés Corregüela y Yaiza Martín siguen en pie de guerra tras romper su relación. El último episodio de esta turbulenta relación es el supuesto incidente que Yaiza habría provocado en la casa de su exnovio a modo de venganza.

Según ha compartido "el rey de los bocadillos" en un vídeo que ha publicado en redes sociales, su ex habría destrozado gran parte de su ropa: "Mirad lo que me encuentro. No voy a decir su nombre, no se merece que ni la mente. Toda la ropa está para tirarla. Se ha llevado un chaquetón y unas deportivas nuevas", comentaba de fondo mientras se le escuchaba notablemente afectado.

"A ella se le ha olvidado de dónde vino. Al final se ve cada uno la persona que es. No te mereces que ni te miente", asegura ante unos seguidores que han reaccionado de forma muy cariñosa con numerosos mensajes de ánimo.