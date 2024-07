Bárbara Rey y Sofía Cristo están viviendo el momento más duro de sus vida. Jamás pensaron que Ángel Cristo Jr, hijo y hermano, les declararía la guerra públicamente y hablaría de ellas sin piedad en los platós de televisión y en las revistas de nuestro país. Pero lo ha hecho y su testimonio cada vez les duele más.

Hace unos días pudimos hablar con Susanna Griso en los Premios Merca2 2024 y le preguntamos por cómo vivió el momentazo de Sofía en su plató asegurando que perdonará a su hermano cuando esté muerto: "Están sometidas a una tensión permanente y hay que pasar la racha, yo es que a Sofía le tengo mucho cariño, me parece que ha salido de un infierno y ahora que está fuerte hay que apoyarla".

Además, la presentadora nos confesaba que "es muy fácil dar consejos, hay que estar en la piel de la persona que está sufriendo ese infierno" y nos desvelaba que le ha dicho "que se blinde, que intente no leer, eso es complicado y que en el fondo ella tiene que ser consciente de que tiene su trabajo, su carrera, está muy emocionada con Tomorroland y es en lo que ella tiene que centrar toda su atención, lo otro es ruido".

Susanna tiene un vínculo muy estrecho con Sofía y sabe por ella misma que "desde muy pequeñita quería salir porque era un infierno y no precisamente por los malos tratos de su padre" y por eso entiende que tanto ella como Bárbara "tienen una carga muy pesada y no me atrevo a opinar, efectivamente hay que estar allí para saberlo, pero sé que ha sido muy duro".

Además, nos desvelaba que Ángel Cristo Jr. les había avisado a las dos que hablaría: "Por lo que han contado ellas durante mucho tiempo él amenazaba con tirar de la manta si la madre no le sostenía económicamente y me imagino que una vez que se ha cortado el grifo, están en esta situación".

Eso sí, le preguntábamos por cómo le ve a él y Susanna nos confesaba que "no lo sé, no le he tratado y no le conozco de nada". Por último, reflexionaba sobre este conflicto familiar: "Como madre es desgarrador, no quiero ponerme en la piel de Bárbara, no puedo ni imaginarme lo que es eso, no tengo ni idea".

Exclusiva en Fiesta

Bárbara Rey ha concedido una entrevista exclusiva a Luis Rollán, en ange, con quien se ha desahogado antes de acudir a la multitudinaria fiesta de 'El Turronero' (donde Álvaro Muñoz Escassi e HIba Abouk fueron la comidilla por su inesperado acercamiento). La vedette habla alto y claro y dice lo que piensa con respecto a los continuos ataques que recibe por parte de su hijo. "Aunque está fuerte, se le nota que está sufriendo. Está muy delgada", dice Rollán tras su encuentro con ella. Estas han sido sus palabras:

"Espero que hable de su vida. Él dice que su vida es lo que él cuenta. Eso no es cierto, es totalmente mentira. Si él ha cortado el cordón umbilical conmigo, lo que tiene que hacer es cortarlo de verdad y no hacer lo que está haciendo. Yo sé cómo me he portado con mis hijos y la entrega que he tenido por ellos... para mí, esto es totalmente descabellado", nos cuenta. La vedette quiere que "se haga justicia y que se sepa que todo lo que dice (su hijo) es mentira", pero esto contrasta con un sentimiento muy fuerte que siente como madre: "Al mismo tiempo, me duele en el alma y en el corazón porque yo no voy a dejar de querer a mi hijo", son sus duras palabras ante el micrófono de 'Fiesta'.

Además, Bárbara Rey confiesa que está recibiendo ayuda psicológica para sobrellevar estos duros meses por los que está pasando: "Creo que es Dios quien me protege. Sino, tanto Sofía como yo, a parte de que lo estamos pasando muy mal, indiscutiblemente, estaríamos mucho peor porque es un sufrimiento continuo". "El maltrato psicológico es tremendo, te va quitando la vida poco a poco. Y luego, además, es que... yo me acuesto y me duermo a las dos o tres de la madrugada, hoy me he dormido a las cuatro y a las seis de la mañana estoy despierta y ya no me puedo dormir. Ya me viene todo a la cabeza porque el dolor es inmenso", remata la madre de Ángel Cristo.