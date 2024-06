Tras anunciar en la revista ¡HOLA! que está embarazada, Alejandra Rubio se enfrentaba a las críticas en el programa de televisión donde colabora, 'Así es la vida' y se dejaba ver después de disfrutar de unas vacaciones en Ibiza. Sin embargo, pocos días después daba positivo en Covid y desaparecía ante las cámaras.

Vimos a Terelu Campos acudir al domicilio para preocuparse por el estado de salud de la joven y, tras dejarle la comida en casa, abandonaba el domicilio asegurando que se encontraba bien, aunque preferiría que su hija no tuviera el virus.

Se trata de la única visita que le ha hecho Terelu a su hija, al menos ante las cámaras, ya que los demás días sí que hemos visto a su chofer desplazarse hasta el domicilio de la joven con bolsas de comida para que Alejandra pudiese comer y reponer fuerzas.

Además, se ha hablado de que Carlo Costanzia ya se habría instalado en el piso de la joven, pero ninguno de ellos ha confirmado la noticia. Sin embargo, lo que sí que ha quedado reflejado es la preocupación que tiene la hija mayor de las Campos por su hija en estos momentos, que le sigue mandando comida a su casa para que pueda recuperarse cuanto antes del Covid.

Confesión sobre su pasado

La hija de terelu Campos se ha sentado con Pilar Vidal para grabar la última entrega de Drama Queen, donde se ha sincerado sobre su pasado. "Nadie me ha pagado nada". "Me lo sacaba como podía, era imposible compatibilizar. Yo me vi fuera de mi casa, teniendo que ganar dinero...". "Me estudiaba los temas, pero yo tenía una vida tan caótica... Curraba tanto que me desestabilizó completamente y lo dejé", añade. La solución fue estudiar durante tres años Arte Dramático: "Cuando me asenté y dejé de trabajar tantos días por la noche, decidí estudiarlo. Me daba vergüenza, pero mi abuela me dijo: 'hazlo que es lo que tienes que hacer'. Es mi pasión y a lo que me quiero dedicar", apunta.

La relación con su padre

Tras conocer la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, mucho se ha hablado de un posible distanciamiento entre sus padres. Terelu aparecía hace una semana en '¡De viernes!' confirmando que estaba feliz por la noticia y saliendo del paso como podía... pero sin embargo, su exmarido, Alejandro Rubio, atendía a la prensa y desvelaba que creía que era muy pronto, pero que estaría ahí para apoyar a su hija.

Unas palabras que quizás se han malinterpretado por la seriedad de Alejandro... y es que él siempre se ha mantenido al margen de la esfera pública y cuando ha hecho alguna declaración ante los medios siempre ha sido concisa.

Además, Terelu y Alejandra se han negado a hablar de él, por eso hay quien dice que no la relación no sería igual que siempre... pero, nada más lejos de la realidad, la joven por fin ha negado que exista una distanciamiento con su padre.

Alejandra ha desmentido la información que apunta a que está distanciada, tanto ella como su madre, de Rubio asegurando que "eso es algo absurdo, como sabéis. Por favor, si visteis a mi madre aquí el otro día, es que surrealista".

Y cuándo le preguntábamos si estaría molesta por su madre porque no le informó de su participación en un programa, la joven tan solo expreso: "Ay, de verdad", dejando entrever que nada de lo que se ha dicho es cierto.

La colaboradora de televisión tampoco confirmó o desmiente si es cierto que ya vive con Carlo, pero sí que nos comentó que está llevando el embarazo "muy bien", aunque debido al Covid "un poco complicado".