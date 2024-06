Jorge Javier ha vuelto a quedarse a gusto dando su opinión sobre los asuntos de actualidad en el mundo del corazón. Y es que el presentador, que cuenta con una columna semanal en la revista 'Lecturas', no ha dejado pasar la oportunidad de opinar acerca de lo que está ocurriendo en la familia de las Campos.

La familia más mediática de la actualidad se encuentra en el centro de cualquier conversación tras la exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio. Una gota más que rebosa el vaso de los familiares de María Teresa Campos tras la discusión de Borrego con su hijo José María Almoguera y que parece que no cesará con el goteo de exclusivas en un tiempo.

Eso sí, Jorge Javier ha dejado clara su postura con respecto a las hermanas: "Por todas estas razones tengo a las Campos en mi particular altar de seres adorables. Porque no hay por donde cogerlas. Ese es su principal atractivo". Lo que más le interesa al presentador, al igual que a buena parte de la audiencia, le interesa más que la relación de los novios: "Lo que más me interesa de toda esta historia es lo que piensa Terelu de Mar y a la inversa".

Es bien sabido que entre las suegras no hay buena relación y que este emparejamiento con descendia de por medio podría haber sentado realmente mal: "No hay que ser muy avezado para darse cuenta de que no se soportan, de ahí que la gracia del embarazo de Alejandra radique más en la intrahistoria de las consuegras que en el nacimiento del bebé en sí mismo. ¿Cómo se referirá Mar a Terelu en la intimidad?

Para Jorge Javier Vázquez, "ahí es donde está la auténtica y verdadera madre del cordero".