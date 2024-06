La hija de María Teresa Campos volvía a televisión para conceder una entrevista de lo más sincera tras anunciarse el embarazo de Alejandra Rubio. Pero hoy, volvía al paltó de '¡De Viernes!' para estrenar su nuevo rol como colaboradora del programa y lo hacía en una noche de lo más especial. Terelu Campos se estrenaba dando la bienvenida a Carlo Costanzia y a Sofía Mazagatos.

El que va a ser el padre de su primer nieto hablaba sin tapujos de cómo había tratado la noticia del embarazo con sus padres. Confesaba que no se lo dijo a Mar Flores hasta el día de antes de que se publicara, debido a su miedo a que se filtrara la noticia aunque recalcaba que no se debía a que tuviera miedo a que su madre lo filtrara, sino a su "forma de ser". Le hubiera gustado hablar con sus padres en persona pero recordaba que le pilló "escondiéndose" en un bar de las Islas Baleares junto a Alejandra.

El actor aseguraba que su relación con su madre es "estupenda y si tiene que mejorar, ojalá mejore". Respecto a su nueva faceta como abuela, le dedicaba unas bonitas palabras diciendo que sería una "abuela preciosa, guapísima y con una clase tremenda". Respecto a su padre, Carlo confesaba que se lo tomó "mucho mejor de lo que yo esperaba" ya que "al final, cuando se dan estos momentos, sale la ilusión y la alegría a todo el mundo".

Aprovechando que estaba Terelu Campos a su lado, ella le preguntaba si era feliz, a lo que respondía sin pensarlo: "Soy muy feliz, gracias a Dios. Soy muy feliz con todo lo que hay. Encuentro la felicidad donde puedo". Al preguntarle si está enamorado de Alejandra Rubio, defendía que no tenía por qué decirlo a nadie que no fuera ella pero que quizás no tendría un hijo con alguien del que no estuviera enamorado.

Para terminar la entrevista por todo lo alto, Terelu Campos cogía las riendas y le dedicaba unas sinceras palabras al que será el padre de su primer nieto: "Voy a darle las gracias a Carlo. Voy a hablar solo de mí, porque el padre de Alejandra en anónimo. Para una madre, que haya alguien que quiera a tu hija, la cuida y mima, no solo es una cosa hermosa, es una tranquilidad". Carlo y Terelu se daban dos besos, confirmando que tienen buena relación a pesar de haberse visto en pocas ocasiones, forjando un vínculo más fuerte ahora que van a ser familia.