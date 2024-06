Adara Molinero se ha tenido que enfrentar a una nueva piedra en el camino de 'Supervivientes 2024': ha sufrido una reacción alérgica por la que ha tenido que ser evacuada de la isla y es que cuando conseguía adaptarse con el resto de sus compañeros, este contratiempo le ha obligado a ausentarse del concurso.

Sin esperárselo, Adara se levantaba con un fuerte dolor de cabeza y con la cara algo hinchada, pero según iban pasando las horas y tras la visita del doctor a la isla, la concursante se miró en el reflejo de las gafas de bucear y se quedó impresionada.

"Tengo toda la puta cara desfigurada, me sacan ¡ya! de aquí", decía comenzando a llorar al no reconocerse en el reflejo: "Es que esto no es normal, no me pensaba que era tanto, estoy totalmente deformada", les decía a sus compañeros.

"Me duelen los ojos"

Jorge Javier Vázquez ha conectado con ella en directo y le ha confesado que "me duelen los ojos por detrás, toda la cabeza, me duele muchísimo", pero que todavía "no saben lo que es" decía la concursante y el presentador tranquilizaba a todos los espectadores: "Adara, no hay ningún tipo de peligro, es algo que te ha hecho reacción alérgica".

Sin embargo, la reina de los realities se sinceraba y aseguraba que "hay veces que hay que saber parar" y explicaba que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso: "Yo necesito irme a casa con mi familia, soy una guerrera, pero cuando no se puede... hay que darle prioridad a mi salud mental".

Cuando todo el mundo se ponía en lo peor, Jorge le ha conseguido sacar una sonrisa diciéndola que hay que sacar algo positivo de todo esto... porque la piel se le había quedado más tersa y, además, bromeaba con ella asegurando que parecía una adolescente: "Te vamos a tener que llevar a 'Supervivientes Kids'".

Tras esta conversación y el visto bueno del equipo médico, Adara ha vuelto con el resto de sus compañeros en la palapa, pero su estancia allí duró poco.

Adara se convierte en la primera expulsada de 'Supervivientes: All Stars'

Tras una ajustadísima votación en la que los porcentajes oscilaron entre el 49 y el 51% en todo momento, Adara se convertía en la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars'. Emocionada y sin poder contener las lágrimas -pero de alegría por decir adiós a Honduras, la influencer se despedía de sus compañeros, a los que daba un cariñoso abrazo.

También a Marta Peñate, con la que ha protagonizado varios enfrentamientos en su breve paso por el reality, con la que arrastra una enemistad desde hace años, y a la que ha pedido perdón para sorpresa de todos: "Si en algún momento te he hecho daño lo siento". "Me esperaba que fueras otra persona, me he llevado una alegría, ojalá que fuera podamos tener esa conversación que no pudimos" ha reaccionado la canaria, dejando la puerta abierta a solucionar sus diferencias una vez termine el 'All Stars'.

"No era mi momento, tenía mi edición muy reciente. Lo di todo, no era mi momento. Me ha pasado lo de la cara, esta edición es más dura. Lo he intentado y no he podido y no pasa nada" ha reconocido antes de despedirse definitivamente del palafito y subirse a la barca.