Cristina Pedroche se ha pronunciado ante las críticas que está recibiendo tras haber publicado 'Gracias al miedo', un libro en el que comparte su experiencia como madre primeriza.

El 14 de julio de 2023 Pedroche dio a luz a Laira, su hija con el chef Dabiz Muñoz. Durante el último año, la pequeño ha sido la alegría de la casa, y Cristina Pedroche ha compatibilizado la maternidad con la escritura de su primer libro, "Gracias al miedo".

Precisamente, la de Vallecas acudió como invitada a El Hormiguero a presentar su libro, pero también habló de cómo Dabiz y ella están cuidando a su hija, y confesó haber hecho un "casting de pediatras" para elegir al mejor profesional, aunque reconoció que "hay mujeres que no tienen ese privilegio".

Unas palabras que generaron bastante polémica pese a sus matices: "El problema es del sistema, que crea médicos que están todo el día trabajando. Es imposible que tengan tiempo para formarse".

Las redes no tardaron en explotar, con sanitarios que acusaban a la Pedroche de "atacar a la sanidad pública" y de ser "el típico paciente coñazo".

Pero más allá de las críticas recibidas por estas declaraciones, Cristina Pedroche también ha tenido palabras para quienes critican el libro... sin haberlo leído. "Me da pena que la gente que no se esté leyendo el libro y ya lo estén criticando, que la gente no lea las entrevistas al completo y se queden con un titular sin contexto (recordad que vivimos en la era del clickbait), que la gente no sea capaz de verme como lo que soy, una madre más con miedo que lo está pasando mal. No soy mejor madre que nadie pero tampoco peor", ha expresado.

Pedroche: "La vida no viene con un manual"

Recientemente, Cristina Pedroche había compartido en sus stories de Instagram una frase que nos daba pistas sobre su estado de ánimo. La vallecana se siente juzgada, y no lo está pasando bien entre tanta crítica. De ahí que haya aclarado que "la vida no viene con un manual", todos pueden equivocarse alguna vez.

La presentadora madrileña lanzó este mensaje de cariño para sí misma que extiende "para quien necesite escucharlo hoy".

"Estás haciendo lo mejor que puedes. La vida no viene con un manual. Date un abrazo, toma un tecito y quiérete mucho. Todo va a estar bien", reza la storie compartida este martes.