La vida de Bertín Osborne lleva meses acaparando todas las miradas. La polémica en torno a su paternidad con Gabriela Guillén y los asuntos judiciales relacionados han mantenido al cantante en el ojo del huracán mediático. Su comportamiento ha recibido muchas críticas y el artista está pagando las consecuencias de sus decisiones.

Prueba de ello fue el último concierto que dio el artista y que terminó con Bertín Osborne huyendo del escenario y con los cuatro asistentes pidiendo la devolución de sus entradas por no cumplir con lo que prometía.

Al parecer, Bertín Osborne no se habría tomado demasiado bien que solo cuatro personas quisieran verle cantar y decidió abandonar el escenario apenas quince minutos después de haber comenzado su actuación echando la culpa a los de iluminación.

"Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera que me pasa esto. Ya le he dicho a Ángel 'no puedo hacerlo' porque esto es una cagada", comenzó diciendo. "Han contratado a un equipo que no debéis contratar nunca más".

“Que me devuelvan mi dinero porque me han engañado. Ha estado un cuarto de hora, ha empezado media hora tarde... Que hubiera estado hora y media, dos horas antes. Qué culpa tengo yo de la iluminación.

No quiere seguir porque no hay gente, somos cuatro, está clarísimo”, dijo uno de los asistentes tras ver lo que había hecho Bertín.