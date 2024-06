Cambios en Fiesta. El programa de las tardes de los fines de semana presentado por Emma García se despide este fin de semana al menos de su franja horaria habitual.

Hay que recordar que, en circusntancias normales, el programa se emite sábados y domingos de 16:00 a 21:00 horas, cinco horas en directo que fueron alteradas por la idea de la cadena de dejar la última hora del programa para emitir Reacción en cadena.

Ahora, un nuevo cambio se ha producido y el concurso se mantendrá de lunes a viernes, devolviéndo esa hora de más a Fiesta. Salvo este fin de semana, que, por la Fórmula 1, el programa empezará a las 17:00 horas en vez de a las 16:00.

Horario aparte, el pasado domingo se vivió un momento insólito en plató. Todo porque Emma García dejó por un momento su faceta profesional como presentadora y se lanzó a cantar junto a Raúl el clásico "Sueño su boca".

Nueva faceta

Raúl visita el nuevo plató de 'Fiesta' para presentar y cantar su nuevo single, 'Me muero por tu besos'. El cantante interpreta su nueva canción para deleite de los espectadores del programa, que han sido testigos de un momento muy especial cuando Emma García se arrancaba a cantar junto al artista.

En un momento dado de la actuación, la presentadora de 'Fiesta' se ha levantado de su asiento para recoger el pie de micro que se había caído al suelo mientras Raúl actuaba. Con la naturalidad que le caracteriza, Emma García se metía en plano, recogía el pie de micro y lo apartado a un lado del plató. Pero lo mejor ha venido después.

Emma García se acerca a charlar con el artista cuando este termina de cantar y quiere destacar que sigue igual de guapo, con la misma sonrisa y el mismo talento para cantar. Llegaba el momento de despedirse, pero Emma se ha venido arriba al verse con el pie de micro que siempre utilizan los artistas en sus actuaciones.

"No, no voy a cantar", anuncia, aunque rápidamente el público presente en plató ha comenzado a entonar un "qué cante, qué cante" que ha animado a la presentadora. "No sé cantar, me encantaría... Bueno, ¿qué quieres que cante?", le pregunta a Raúl. Él empieza a entonar "hace tanto que sueño su boca..." y Emma se une.

De esta manera, Emma García y Raúl han cantado a dúo algunas estrofas del estribillo de la mítica canción 'Sueño su boca' que popularizó el cantante en el verano del año 2000. Ha sido, sin duda, un momento de lo más aplaudido por todos. "Pido perdón", dice la presentadora nada más terminar de cantar, pero lo cierto es que ha sido todo un momentazo.