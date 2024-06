'Ni que fuéramos' ha recuperado el famoso polígrafo de 'Sálvame'. Conchita ha regresado a hacer su magia con sus antiguos compañeros y en esta ocasión con Marta Riesco como invitada. La colaboradora no decepcionó y se sometió a las preguntas sin ningún tipo de veto.

La mayoría de sus respuestas eran verdad, pero se le escaparon tres mentiras relacionadas con Rocío Flores, Antonio David y Rocío Carrasco.

A la pregunta de si le producía rechazo Rocío Flores, la periodista aseguró que 'no' y el polígrafo determinó que mentía. "Para mí la palabra rechazo es una cosa muy fuerte, yo ahora mismo siento indiferencia absoluta hacia ella. Conchita me ha explicado que eso es sinónimo de rechazo", quiso explicar.

También le preguntaron si le constaba que Antonio David tenía miedo de su hija Rocío Flores a lo que también respondió que no, pero la resolución era que mentía. "He estado incongruente ahí. A la palabra miedo le doy mucho valor, pero también significa temer a las acciones de alguien, a lo que puede hacer o decir, y por eso creo que ha salido mentira".

El programa también quiso saber si la supuesta llamada con Rocío Carrasco había sido verdad. "¿Hablaste directamente con Rocío Carrasco cuando te llamó Luis Pliego?, le preguntaron a lo que ella volvió a responder afirmativa llevándose una negativa del polígrafo. "Directamente no. Era un teléfono en manos libres y escuchó su voz. No hubo conversación entre ellas", sentenció Conchita. "Ella me habló y yo le colgué el teléfono, eso no es hablar", terminó reconociendo Marta Riesco.

Además de estas cuestiones, respondió también a preguntas económicas sobre su expareja. Marta quiso dejar claro que ni había estado con él por hacerse famosa ni había ganado 30.000 euros con las exclusivas a su lado e, incluso, que este no le había dado todo el dinero que debiera por esas portadas.