Susanna Griso ha sido una de las asistentes a la gala de la segunda edición de los premios Escala de Interiorismo que se han celebrado este jueves en la capital. Un acto en el que, como no podía ser de otro modo, hemos aprovechado para preguntarle por los temas más candentes de la actualidad, como la futura paternidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras apenas 5 meses juntos; o las declaraciones de un bromista Luis Alfonso de Borbón revelando que Paloma Cuevas y Luis Miguel se han casado ya en Las Vegas.

Sobre el embarazo de la nieta de María Teresa Campos, la presentadora de 'Espejo Público' reconoce que es una noticia que le ha sorprendido porque "son jóvenes y llevaban poco tiempo". "No sé como encajará Terelu lo de ser abuela, pero han decidido seguir adelante y quiero pensar que van a ser muy felices. Yo siempre pienso que un niño en una casa es motivo de alegría, pasado el susto inicial" apunta.

Como confiesa, no se ha planteado "jamás" que alguno de sus hijos pudiese convertirla en abuela por sorpresa como le ha sucedido a Terelu. "No me he puesto en esa tesitura, espero que tarden unos años los míos. Nunca me he planteado si me gustaría que me llamen abuela, suena muy fuerte. Cuando eres abuela quieres ser abuela" asegura, dejando claro que espera que le queden todavía muchos años para verse en esa tesitura.

SUSANNA, CAUTA TRAS LA MILLONARIA DEMANDA DE GENOVEVA CASANOVA A UNA CONOCIDA REVISTA

Amiga de Genoveva Casanova, la periodista ha preferido ser cauta después de confirmase que la mexicana ha interpuesto una demanda contra la revista 'Lecturas' y les pediría un millón de euros por publicar que Federico de Dinamarca pasó la noche en su casa: "No tengo ni idea pero una foto hecha en la vía pública es complicado, por lo que conozco yo. Cuando son fotos en plena calle o en El Retino no tenía mucho recorrido. Está bien que lo batalle, veremos, no lo sé. Sinceramente no lo sé, entendí que las querellas iban a ir más por delitos contra el honor, la intimidad, no tanto por las fotos en sí, más por los comentarios, pero no lo sé, no quiero opinar" ha expresado, dejando entrever que no confía demasiado en la victoria de la ex de Cayetano Martínez de Irujo en los tribunales.

LA PRESENTADORA, SIN NOTICIAS SOBRE LA BODA DE PALOMA CUEVAS Y LUIS MIGUEL

Además, Susanna se ha manifestado sobre los rumores de boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas tras la comentadísima broma de Luis Alfonso de Borbón. Un 'sí quiero' sobre el que no tiene noticias, aunque no descarta que la pareja "nos sorprenda casándose en Las Vegas o en otro sitio". "No tengo ni idea, pero me cuesta creerlo. Cuando se casen, si se casan, harán algo más tradicional, pero no lo sé por que Paloma es muy reservada y lo dice cuando ella considera oportuno y normalmente presencialmente. Pero yo no soy portavoz de Paloma, perdonadme" ha zanjado.

Por último, la presentadora ha confesado que lo que más le gustó de los actos del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI fue la sorpresa de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía a su padre: "La imagen más bonita, la del padre que hace el esfuerzo de contención de casi puchero cuando sus hijas de manera improvisada y creo que con la ayuda de la madre, se cuelan como dicen ellas y hacen un brindis por el padre". "Fue muy bonito, este tipo de gestos se agradecen porque la sensación que tuve es que todo por la mañana fue muy formal, muy institucional, faltó calor humano, más calle, más gente y ahí se compensó" reconoce.